Disse to norske VM-heltene er kåret blant verdens største talenter

Sander Sagosen (21) og Magnus Abelvik Rød (19) er plukket ut på en eksklusiv liste over verdens største håndballtalenter.

Det er den svenske avisen Aftonbladet som bringer listen, som er satt opp av Kanal 5-ekspert Per Johansson (som blant annet trente Sverige til VM-gull for U21 i sin tid). 1995-modeller eller yngre er med på listen.

Sagosen er helt oppe på 3. plass, mens romkameraten i VM, Rød, er nummer 19. Begge har markert seg sterkt i det pågående mesterskapet i Frankrike.

Om Sagosen sier Johansson:

– En komplett angrepsspiller som også kan spille forsvar. Det er mye Duvnjak over ham. Klar for Paris Saint-Germain for neste sesong.

Domagoj Duvnjak er en kroatisk håndballspiller som spiller for Kiel i Bundesliga.

Etter at navn som Karabatic, Lazarov, Nagy, Aguinagalde, Ilic, Omeyer og andre har dominert verdenshåndballen i mange år, kommer det nå en ny generasjon.

To nordmenn, tre svensker og to dansker er blant dem som har fått plass på listen, som også inneholder sønnene til to legender: Talant Dutjebajev og Jackson Richardson.

Her er listen som Aftonbladet bringer:

1. Artsem Karalek, Hviterussland, 1996, (Saint-Raphael, Frankrike).

2. Dika Mem, Frankrike, 1997, (Barcelona, Spania).

3. Sander Sagosen, Norge, 1995, (Ålborg, Danmark).

4. Blaz Janc, Slovenia, 1996, (Celje, Sloveni).

5. Nedim Remili, Frankrike, 1995, (PSG, Frankrike).

6. Nikola Bilyk, Østerrike, 1996, (Kiel, Tyskland).

7. Ludovic Fabregas, Frankrike, 1996, (Montpellier, Frankrike).

8. Filip Taleski, Makedonien, 1996, (Rhein-Necker Löwen, Tyskland).

9. Jerry Tollbring, Sverige, 1995, (Kristianstad, Sverige).

10. Paul Drux, Tyskland, 1995, (Berlin, Tyskland).

11. Yehia Elderaa, Egypt, 1995, (Heliopolis, Egypt).

12. Lukas Nilsson, Sverige, 1996, (Kiel, Tyskland).

13. Magnus Landin, Danmark, 1995, (Kolding, Danmark).

14. Simon Jeppsson, Sverige, 1995, (Lugi, Sverige).

15. Tim Suton, Tyskland, 1996, (Lemgo, Tyskland).

16. Melvyn Richardson, Frankrike, 1997, (Chambery, Frankrike).

17. Daniel Dutjebajev, Spania, 1997, (Valladolid, Spania).

18. Jannik Kohlbacher, Tyskland, 1995, (Wetzlar, Tyskland).

19. Magnus Abelvik Rød, Norge, 1997, (Bækkelaget, Norge).

20. Lasse Möller, Danmark, 1996, (GOG, Danmark).

Norge er allerede klare for åttedelsfinale, men det gjenstår én gruppespillkamp. Den spilles i kveld, mot Japan. Motstander i åttedelsfinalen blir enten Island eller Makedonia.

PS! Kveldens kamp mellom Norge og Japan starter klokken 20.45. Du ser den direkte på TV 2.