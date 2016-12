Erevik til VM med spesialbriller

Landslagssjef Christian Berge har tatt ut 17 spillere i Norges VM-tropp. Ole Erevik og Kent Robin Tønnesen er begge friskmeldt.

Målvakt Ole Erevik har vært ute med en øyeskade og må spille med spesialbriller som beskyttelse.

– Han har spilt en kamp nå og føler seg egentlig bra trent. Når det gjelder målvaktsspillet ligger han litt bak på timing, så får vi sørge at vi øker det i starten av samlingen i romjula, sier landslagstrener Christian Berge i forbindelse med uttaket.

Bundesliga-proffen Kent Robin Tønnesen hadde et godt mesterskap i EM i Polen, men pådro seg en alvorlig skade da en muskel i leggen ble 80 prosent revet av under en kamp. 25-åringen var tilbake på håndballbanen for Füchse Berlin på søndag.

– Han er helt restituert i forhold til skade. Han har fire kamper før jul hvor han skal få masse spilletid, så han har fire kamper på å spille seg i ordentlig god form, sier Berge.

VM-troppen består av de samme spillerne Berge benyttet seg av i fjorårets EM, med unntak av Haslum-spillerne Thomas Kristensen og Erlend Mamelund, som har gitt seg på landslaget.

Utenlandsproffer som Espen Lie Hansen (HC Midtjylland), Christian O'Sullivan (Magdeburg), Sander Sagosen (Aalborg), Harald Reinkind (Rhein-Neckar Löwen), Joakim Hykkerud (TSV Hannover Burgdorf) og Bjarte Myrhol (Skjern) er alle med.

Elverum-spillerne Petter Øverby og André Lindboe er de eneste innslagene fra hjemlig liga.

VM spilles i Frankrike. Norge åpner mot Polen 12. januar. De øvrige lagene i gruppen er Russland, Frankrike, Brasil og Japan.

Norge skal spille to oppkjøringskamper mot Sverige i januar.

Forrige mesterskap for håndballgutta var EM i Polen i januar. Der imponerte Berges mannskap med en fjerdeplass. Tyskland slo Spania i finalen og ble mester.