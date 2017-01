NANTES (VG) I dag blir Gøran Johannessen en av Norges nøkkelspillere i den viktige VM-kampen mot Brasil. Men det er bare noen år siden 22-åringen måtte ta valget om han faktisk ville bli håndballspiller - eller kokk.

– Jeg angrer vel ikke akkurat på at jeg valgte håndballen nå, sier Johannessen til VG med et smil.

22-åringen er svært glad for at Christian Berge lot ham få sjansen i landslagstroppen, og 193-centimetersmannen har grepet muligheten med begge hender. Johannessen gjorde en sterk VM-debut mot Polen, og spilte seg til en sekser på VG-børsen.

– Det startet bra, så har de to andre kampene vært litt mer middels. Men det er en drøm å være her, jeg lærer veldig mye av både med- og motspillere, og trenere, sier han.

Veivalg



Det er ingen selvfølge at Johannessen er håndballspiller i dag. Da han skulle begynne på videregående for seks år siden, valgte han restaurant- og matfag. Der gikk han i to år, deretter skulle han jobbe som lærling de påfølgende to årene.

Det var i alle fall planen. Men treneren i Johannessens daværende klubb, Viking, hadde klare meninger.

– Jeg visste at jeg måtte velge mellom å bli kokkelærling eller å spille håndball, men jeg fikk ganske streng beskjed av min daværende trener om at jeg ikke måtte finne på å begynne læretiden om jeg samtidig skulle spille håndball, forteller Johannessen.

Å jobbe som kokk innebærer naturlig nok også en del kveldsarbeid, på samme tid som det spilles håndball.

– Jeg var enig med treneren min. Jeg ville se hvor langt jeg kunne nå med håndballen, sier Johannessen.

Proffeventyr



Johannessen kunne vært en del av EM-troppen som herjet i Polen i fjor, men slet med skader. Det var en tung start på året for 22-åringen, men siden tok det seg opp: I fjor sommer skrev han under for danske GOG, og ble lagkompis med blant annet Magnus Jøndal og målvakt Espen Christensen.

– Danmark er helt fantastisk. Både klubben, menneskene og kulturen passer meg strålende, sier han.

Når Johannessen ikke trener eller er i håndballmodus, bruker han tid på sin store hobby: Å kokkelere.

– Jeg er veldig glad i det. Når jeg bor alene i Danmark så blir det en del matlaging, særlig sammen med andre på laget. Da blir det ikke så ofte den vanlige pasta-med-kjøttsaus, men mer uvanlige ting, gliser han.

Nøkkelspiller



I dag skal Norge ut i sin fjerde gruppespillkamp i Nantes, mot Brasil. Landslagssjefen har store planer for Johannessen - på spørsmål fra Adressa om hvilke spillere denne kampen passer best for, kommer svaret kjapt:

– Gøran Johannessen og (Christian) O' Sullivan. Det kommer til å handle om bevegelighet og å søke rom i det offensive spillet. Vi trenger hurtige spillere som kan vinne mann-til-mann-dueller, sier Berge.

Norge står med to seiere og ett tap foran møtet med Brasil. Dersom dagens kamp ender i nok en seier, har håndballgutta andreplassen i gruppa i sin hule hånd.

Men brasilianerne blir ingen enkel oppgave, med sin litt utradisjonelle håndball.

– Det blir en tøff fysisk match mot et aggressivt forsvar. De er gode i kontra, og kommer med trykk hele tiden. Vi for oss handler det om å være aggressive, og holde intensiteten i forsvar, oppsummerer Berge.