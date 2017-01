VM-spilleren som ble Youtube-hit: Husker du denne kunststraffen?

NANTES (VG) For snart åtte år siden ble den da 15 år gamle Eivind Tangen en hit over natten da hans spektakulære straffescoring gikk sin seiersgang på nettet. Nå har han blitt VM-spiller - men straffekast får han ikke lenger ta.

– Jeg skal ikke påstå at jeg er den mest triksende spilleren i verden. Jeg hadde bare en variant. Den fikk jeg jo maks ut av, da, sier Tangen til VG med et smil.

I mars 2009 spilte 15 år gamle Tangen i finalekamp i Bjørklund cup. Noen hadde et filmkamera på plass da han stilte seg opp for å ta straffekast - og det var smart. Straffekastet var nemlig helt, helt spesielt.

Først fintet han skudd med venstrearmen, før han lynkjapt vippet ballen over i høyre hånd og skru-lobbet den over keeper. Videosnutten endte ute på nettet, og i løpet av bare noen dager hadde flere titusener av mennesker sett kunststraffen.

Nå, en god del år senere, har flere hundretusener klikket seg inn.

Youtube: Her kan du se videoklippet

Et par dager etter praktscoringen hadde VG overskriften «Rømte fra oppstyret etter superstraffen - Eivind (15) dro på hytta for å få fred». Da hadde medier rundt om i Norden vært hyppig på tråden for å få tak i ballkunstneren.

– Hehe, det var nok litt overdrevent - den hytteturen hadde vært planlagt en stund. Det bare ble slik, sier han.

– Skjer det ofte at du blir minnet på det straffekastet?

– Ikke så veldig ofte, det er mest i slike settinger som dette. I Danmark har de ikke vært på dette ennå, og det er egentlig deilig!

– Har du kjørt flere slike varianter i ettertid?

– Jeg får ikke ta straffer lengre, det er jeg dårlig på, ler han.

Proffliv



I fjor sommer tok Tangen steget fra norsk håndball og ut over landegrensene. Han endte opp i Danmark, hvor han spiller i Midtjylland sammen med blant andre Espen Lie Hansen.

– Det var litt av grunnen til at jeg ville dit også. Det er fint å være blant nordmenn som er litt på samme stadium i livet, at man har noen å ha det kjekt med helt fra starten av, sier Tangen.

En annen viktig faktor var at kjæresten Stine Skogrand, som også har en pen rekke landskamper bak seg, fikk kontrakt med danske Silkeborg.

– Vi fikk en fin løsning, hvor vi begge kunne bo samme sted og spille nesten i samme by, forteller Tangen.

Han trives svært godt i nabolandet, og er fornøyd med at det ble dit han tok steget videre.

– Det er et slik nivå at du kan være en av de bedre spillerne, men samtidig også et høyt nok nivå til at man utvikler seg, forklarer han.

VM nummer to



Tangen er bare 23 år, men det VMet han er med til nå, er faktisk ikke hans første. Han var med også til VM i 2011, selv om det ikke ble særlig mye spilletid den gangen.

– Sist var jeg mest med fordi jeg kunne bli god, nå er det annerledes - nå føler jeg at jeg kan være med og bidra mer, sier han. VM-debuten kom under ett år etter at han hadde debutert på landslaget, bare 17 år og 39 dager gammel. Det gjorde ham til tidenes yngste landslagsspiller.

Men siden den gangen har han i lange perioder slitt med skader.

– Jeg var ute i to-tre år med knær som ikke funket i det hele tatt. Siden har jeg kommet stille og rolig tilbake. Nå har jeg ikke kroppen å skylde på lenger, smiler han.

Norge er allerede klare for åttedelsfinale, men det gjenstår én gruppespillkamp. Den spilles i kveld, mot Japan.

– Vi må kjøre samme taktikk som vi brukte mot Brasil, vi må løpe og løpe. Vi må unngå mye spill mot etablert forsvar, siden de er veldig offensive. Vi må løpe fra dem, skaffe oss ei luke og holde på den, sier 23-åringen.

PS! Kveldens kamp mellom Norge og Japan starter klokken 20.45. Du ser den direkte på TV 2.