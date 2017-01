VM-bombe! Danmark utslått – Norge møter Ungarn

ALBERTVILLE (VG) (Ungarn-Danmark 27-25) Landslagssjef Christian Berge var sikker på at det ikke kunne skje. Men Ungarn slo ut Danmark og blir Norges motstander i tirsdagens kvartfinale.

– Det er betraktelig bedre å møte Ungarn enne Danmark, mener TV 2-ekspert Bent Svele.

– Vi tror det knapt, stønner kommentator Harald Bredeli.

Norge har slitt en god del trøbbel med ungarerne i mesterskap opp gjennom årene. I EM for tre år siden ble det uavgjort. Ungarn vant 26-23 i VM 2011 og 25-22 over Norge i Tyskland-VM for 10 år siden.

Madjarene ledet 21–17 halvveis i 2. omgang av åttedelsfinalen. Danmark hadde store problemer med å score mål på Ungarn-målvakt Roland Mikler – etter kampen kåret til banens beste spiller.

Mikkel Hansen hadde hatt et kvarter uten scoringer og det var nesten bare høyrekanten Lasse Svan som fant nettmaskene.

Danmark byttet til og med ut stjernekeeper Niklas Landin mot slutten og satte inn annetvalget Jannick Green. Michael Damgaard våknet med tre scoringer mens Svan med femte for omgangen satte inn 23–23 seks minutter før slutt.

Dramaet fortsatte med en sikker scoring av Ungarns venstrekant Adam Juhasz før lillebror Landin, Magnus, kvitterte med kantscoring for danskene. Zsolt Balogh ga Ungarn 25–24 på en susende underarm og Gabor Csaszar satte inn 26–24 på sin egen retur fra Green.

Mikkel Hansen scoret i gruppespillet bare 2,4 spillemål i snitt på de fem kampene. Mot Ungarn banket PSG-stjernen inn seks i 1. omgangen. Han misset på alt annet enn tre målgivende pasninger etter pause før storstjernen reduserte til 26–25.

Men veteranen Csaszar – 32 år og 232 landskamper – avgjorde kampen endelig med 27-25-scoringen.

Ungarn tok kommandoen fra start – ledet både 4–1 og 7–4 – før Mikkel Hansen fikk fart på skuddarmen. Ungarn sto godt imot trykket fra danskene med kapteinen Laszlo Nagy tilbake fra skade i forsvaret og en god Mikler i mål.

Fremover dominerte den bevegelige playmakeren Mate Lekai omtrent like mye som Mikkel Hansen på motsatt side. Dermed ledet ungarerne overraskende 13–12 ved pause.