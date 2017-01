Ungarerne etter sjokkseieren: – Vi kan slå Norge også!

ALBERTVILLE (VG) De danske storfavorittene røk på hodet ut av VM. Det betyr at Norge skal møte Ungarn i kvartfinalen – og de ungarske spillerne tror de har gode sjanser til å sende de norske håndballgutta hjem fra VM.

– Etter denne kampen er ingenting umulig. Om vi kan vinne mot Danmark, kan vi slå andre lag også. Men vi vet det vil bli vanskelig. Norge er veldig raske, og de er et ungt lag. De har et godt ankomstspill, et godt angrep. Men jeg tror vi kan slå Norge også, sier Zsolt Balogh til VG.

Først kom de danske spillerne gående gjennom pressesonen, i raskt tempo mens de så ned i gulvet. Tydelig slagne passerte de alle journalistene uten å si et eneste ord, før de forsvant i garderoben.

Å tape for Ungarn, et lag «alle» trodde det bare skulle bli en formalitet for Danmark å slå, er en gedigen nedtur for forrige sommers OL-vinnere.

– Vi visste det ville bli en veldig vanskelig kamp, men vi kjempet som dyr, sier Balogh mens svetten drypper. Etter at de danske spillerne hadde passert TV-kameraer og mikrofoner kom ungarerne – og de hadde all verdens tid til å prate. På ungarsk, på engelsk – alt med verdens bredeste smil.

Skal feire med øl



Ungarerne visste at de hadde utløst en VM-bombe, og selv om det blir nytt alvor om bare to dager, var de mest opptatt av at i kveld skal de feire.

– I dag tenker jeg ikke på Norge! Nå skal vi ha en god middag. Og kanskje en øl, gliste keeper Roland Mikler. Målvakten drev til tider danskene til vanvidd med sine redninger, og var en omsvermet mann etter kampslutt.

– Vi var et stort lag i dag. Før denne kampen hadde vi ikke noe press på oss, men Danmark hadde mye. Vi kjempet helt til siste slutt, sier han.

– Hvor vanskelig blir det å møte Norge på tirsdag?

– Vi må holde dette nivået. Gjør vi det, kan alt skje, sier han.

Skuffede dansker



Mens ungarerne fortsatt sto og pratet med pressen, svettedryppende og glade, kom danskene luskende tilbake fra garderoben. Da hadde trener Gudmundur Gudmundsson allerede marsjert forbi, «bakveien» bak journalistene.

– Jeg er ekstremt skuffet, slo keeper Niklas Landin fast.

Til og med de danske journalistene var stille, det virket nesten som de var en smule lammet av VM-bomben som nettopp hadde rammet. En av dem spurte Ungarn-kaptein Gabor Csaszar om hvor langt han trodde ungarerne nå kunne nå i VM.

– Jeg vet ikke, jeg tenker bare på neste steg, sier Csaszar.

Og neste steg, det er Norge. På tirsdag, klokken 17.00 i Albertville.

– Jeg er så glad vi ikke må reise hjem i morgen, utbryter Csaszar til VG.

Tøff motstand



– Vi må slappe av litt nå, og begynne å tenke på Norge i morgen. Vi har tatt ett steg videre i VM, og vi ville elske å ta flere. Så får vi se hvor mange det kan bli. Men vi har vunnet mot et lag som er OL-mestre, og som pleier å bli blant de fire beste i VM. Det er stort, fortsetter han.

– Hvor vanskelig vil det bli å møte Norge?

– Veldig vanskelig. Jeg liker det laget så godt. Jeg kjenner til mange av spillerne, og de spiller bra. Men som du så i dag, vi kan spille godt vi også. Vi slo ut OL-mesterne, alt kan skje nå.

Csaszar forteller at han er stor fan av Bjarte Myrhol, som han spilte mye mot da den norske landslagskapteinen var den ungarske klubben Veszprém.

– Lie Hansen har jeg også spilt mot. Det skal bli hyggelig å møte dem og snakke litt med dem, smiler Csaszar.