Tror keeperkometen Bergerud vil bli blant verdens beste målvakter

NANTES (VG) Torbjørn Bergerud (22) herjet mellom stengene i VM-triumfen mot Russland. Nå spår keepertalentet en lysende karriere, helt i verdenstoppen.

– Det er virkelig noe å bygge på for framtiden. Torbjørn er ung ennå, og har mange, mange år foran seg. Han kan bli ordentlig god, en av de aller, aller beste, sier Christian Berge til VG.

Bergerud var den aller siste av de norske spillerne som forlot pressesonen etter seieren mot Russland i dag. Alle ville snakke med den smørblide 22-åringen, som tok seg god tid til å prate med journalistene samtidig som han hev i seg restitusjonsmat.

Den 199 centimeter lange målvakten hadde nettopp fått russerne til å rive seg i håret av frustrasjon da han stoppet skudd etter skudd etter skudd. Etter kampslutt ble han utropt til kampens beste spiller, og måtte fram på parketten til enorm jubel fra både publikum og medspillere.

Kampen kan kanskje kalles Bergeruds store, internasjonale gjennombrudd. Og det kom i en VM-kamp. Da er det lov å være glad.

– Dette var ganske moro, ja! Det var deilig, særlig med så mange folk på tribunen, mange av dem nordmenn. Dette var sinnssykt fett, gliser han.

Bergerud er kun 22 år gammel, og startet karrieren sin i Drammen. Deretter tok han et år i svenske Lugi, før han i fjor sommer reiste videre til Team Tvis Holstebro i Danmark. Keeperen er i full gang med sin profesjonelle karriere, har tatt enorme steg - nå også på landslaget.

– Han er et av de største håndballtalentene der ute. Og han begynner å ta ordentlig for seg - jeg har sett det på trening, det kommer mer og mer. I dag var han fantastisk, sier landslagssjef Berge.

Norge var spådd en jevn og tøff batalje mot Russland i dag, men en aldeles forrykende start på kampen sørget for et strålende utgangspunkt. Håndballgutta var på et tidspunkt oppe i åttemålsledelse. Riktignok kom russerne mer tilbake i kampen, men Norge halte til slutt i land sin andre seier av to mulige så langt i VM.

Mye takket være Bergerud. Han åpnet meget godt, plukket skudd etter skudd - slikt gir selvtillit.

– Man blir jo ekstra giret. Samtidig skal jeg roe meg ned til neste skudd, og nullstille til neste forsvar igjen. Jeg lykkes rimelig godt med det i dag, sier han.

Bergerud hadde en helt middels kamp mot Polen på torsdag, de siste døgnene har han brukt godt sammen med resten av det norske keeperteamet. Det har fungert godt.

– Torbjørn står en j*** god match. Det er deilig å stå i forsvar når han er bak der og plukker baller. Det gir motivasjon til oss som står i forsvaret og kjemper, sier Espen Lie Hansen til VG.

I morgen venter Frankrike for Norge. Vertsnasjonen, som er mesterskapets store gullfavoritter. Det blir en formidabel oppgave, og de norske guttene gikk rett over i restitusjon etter kampslutt i dag.

Bergerud forbereder seg på å se fransk håndball på video i kveld.

– De har fått mer hvile enn oss, så vi må bruke tiden vi har til å slappe av. Vi får sutte litt på denne kampen utover, og så begynne å forberede oss på Frankrike, sier han.

– Har du god kontroll på de franske spillerne?

– Ikke ennå, men jeg skal få sett litt på video og bruke tiden til å bli godt forberedt.