Tror heksegryten kan gi Norge gullfordel

Stappfull hall med 16 000 franskmenn som forventer seier kan gi Norge en fordel i finalen, det tror flere eksperter.

– De norske spillerne må bare nyte det, de har ingenting å tape. Det franske folk forventer seier, det kan gi et ekstra press på franskmennene, sier den tidligere landslagsspilleren Trine Haltvik til VG.

– Norge blir nok ikke forstyrret, de har taklet heksegryter før og går inn i sin egen boble, sier Marit Breivik. Den tidligere kvinnelandslagstreneren satte kursen mot Paris søndag morgen for å få med seg den historiske finalen.

– Jeg husker når vi spilte finale på hjemmebane i 1999. Alle forventet at vi skulle vinne mesterskapet, men vi måtte jo ha fire ekstraomganger før vi klarte å slå Frankrike. Det blir litt ekstra press når alle tror vi skal gå enkelt til topps, minnes Haltvik.

Pettersen tror på gull

Bercy-hallen i Paris har en kapasitet på 16 300 tilskuere, og trolig vil det ikke være et ledig sete der når Frankrike og Norge gjør opp om VM-gullet i kveld. Tidligere landslagssjef Gunnar Pettersen kan mer om håndball enn de aller fleste. Han tror Norge vil gripe anledningen og ta VM-gull.

– Jeg tror de norske gutta kommer til å elske situasjonen som underdogs. Samtidig kommer Frankrike til å følge forventningspresset. Det passer perfekt. Matchen blir åpen, men jeg tipper Norge drar det i land, sier Pettersen, og legger til:

– Norge spilte en fantastisk gruppespillkamp mot Frankrike, men tapte. Men med de tallene jeg har på dem der, så vil jeg si at de taper bare én av 200 kamper. Men akkurat i den matchen tapte Norge klart målvaktsduellen. Det var før nervene til Torbjørn Bergerud slapp. Norge tapte med syv redninger. Det kommer de ikke til å gjøre nå. Bergerud var fantastisk mot Kroatia. Derfor tror jeg de har alle muligheter til å ta gull, sier Pettersen til VG.

Kristian Kjelling er ikke like sikker på at koket i hallen vil gi Norge en fordel, heller tvert i mot.

– Det vil sikkert heve Frankrike, energimessig, med 10 prosent. Men det betyr ikke at Norge blir satt ut av trøkket, sier Kjelling til VG.

– Mektig imponert

– Tenk hvis de klarer å få de tribunene til å være stille da. Det kan bli noe for spillerne å glede seg over. Jeg tror Christian (Berge) vil prøve å innprente en holdning i spillerne om at de har ingenting å tape. Her er det bare å spille med lave skuldre, sier Susann Goksør Bjerkrheim.

Bent Svele tror også Norge kan slå Frankrike - men peker på samme faktor som Pettersen:

– I så fall må vi vinne målvaktsduellen. Og vi må stå imot fysisk i forsvar. Frankrike synes ikke det er moro det Norge driver med, sier TV2s ekspertkommentator.

Kvinnesjef Thorir Hergeirsson skriver dette i en sms til VG:

– Jeg er mektig imponert. Jeg blir svært inspirert av det jeg ser.

DEN GANG DA: Trine Haltvik tenker på presset de opplevde under VM-finalen på Lillehammer i 1999, da de slo Frankrike etter fire ekstraomganger. Her med daværende landslagssjef Marit Breivik. Foto: Tore Kristiansen , VG

– All fornuft sier at det ikke kan gå

Så til det store spørsmålet:

Hvordan ender kveldens finale?

– All fornuft sier at det ikke kan gå, Frankrike er så solide. Men jeg håper Norge virkelig kan gi dem kamp. Jeg er så imponert over det de har gjort til nå, sier Goksør Bjerkrheim.

– Det er 50/50, helt åpent. Frankrike er favoritt på papiret, men Norge kjenner dem godt, sier Breivik.

– Jeg har troen på seier, Norge spiller best, men i kampen må forsvarsspillet og tempoet sitte. Med hjemmebanefordel har jeg Frankrike som 60-40-favoritt, analyserer Kjelling.

– Det blir jevnt, det er så små marginer og en dommerfeil kan plutselig avgjøre kampen. Jeg tørr ikke å tippe hvordan det ender, avslutter Haltvik.

