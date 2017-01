Trener Berge om Myrhol: – Viktig at han leder vei

ALBERTVILLE (VG) Dersom Christian Berges menn kriger Ungarn av banen i dag, skal Norge spille om medalje i VM. I front for striden sendes hærføreren Bjarte Myrhol

– Bjarte går foran. Han tar tak i den mentale biten, og guttas innstilling. Han spiller med hjertet hele veien, sier landslagstrener Christian Berge til VG.

Han går oppover hovedgaten i det lille tettstedet Brides-Les-Baines i de franske alpene, ved siden av seg har han kapteinen sin. Bjarte Myrhol, veteranen, hærføreren i det norske laget. Viktig i hver eneste kamp, men enda mer viktig nå som det for alvor drar seg til i VM.

– Det er nå jeg skal bruke av erfaringen min. Jeg har vært med tidligere, jeg vet hva som kommer og hva som møter oss. Det er egentlig en helt vanlig kamp, og det er viktig at vi prøver å tenke litt sånn, sier 34-åringen.

Stiller krav



Berge og Myrhol snakker mye sammen. På banen, utenfor banen. Snittalderen i den norske VM-troppen er 24,7 år - det er en ung og sulten gjeng med framtiden foran seg som i dag skal spille kvartfinale i et verdensmesterskap. Da har landslagstreneren har god nytte av å ha en erfare kaptein som går foran i striden.

– Det er viktig at han leder vei. Bjarte tar ansvar i timeouter og forteller hvordan han vil ha det. Han stiller krav til seg selv, og til andre, sier Berge.

Myrhol har spilt et formidabelt VM for Norge sålangt. Han har gått i krigen i det norske forsvaret, og scoret på 28 av 36 forsøk framover på banen. Det gir en uttelling på 77 prosent.

Selv synes 34-åringen at han fikk en litt vanskelig inngang til VM. Etter en periode med storspill med Skjern i den danske serien, fulgte to vanskelige kamper mot Sverige i Norges generalprøve mot VM. Det endte ifølge Myrhol selv med «stang ut og mye rot».

– Dermed ble jeg usikker på veien inn mot mesterskapet, og det handlet om å finne godfølelsen så fort som mulig, sier han.

Løsningen ble rett og slett å koble av, og nyte mesterskapet.

– Jeg prøver å hygge meg, ha det gøy og si til meg selv at jeg er på ferie, sier han og ler.

– Noen ganger funker det, andre ganger funker det ikke. Jeg prøver virkelig å nyte dette, og det synes jeg at jeg har klart - i langt større grad enn i tidligere mesterskap, sier han.

Deilig i Danmark



Mye av årsaken til at VM-versjonen 2017 av Myrhol er den mest avslappede varianten gjennom hans landslagskarriere, er en ny tilværelse og hverdag i Danmark. I 2015 bestemte han og familien seg for å pakke sakene sine i Tyskland, hvor Myrhol hadde levd profflivet siden 2006 - først i Nordhorn, senere i Rhein-Neckar Löwen.

Det har gitt Myrhol mer tid til familieliv.

– Jeg har vært ekstremt mye sammen med ungene siden vi flyttet til Danmark. Vi har fått et helt spesielt forhold. Det gjør det lettere å reise også. Jeg vet at ungene har det bra og jeg har en kone som styrer butikken hjemme. Det gjør at jeg kan tenke på meg selv og være her, sier han.

- Er det dette som gjør at du greier å slappe av mer enn du har gjort tidligere også?

- Ja, det er ikke det enorme savnet. Det handler om samvittighet. Jeg har ikke hatt dårlig samvittighet med å være her, og det, sammen med at jeg vet at kona mi har full kontroll hjemme, gjør det lettere.

Med i neste OL?

I fjor spilte håndballgutta seg til bronsefinale i EM. Nå er muligheten til å få spille om medaljer i VM bare én kamp unna. 34-åringen stortrives, og kunne tenke seg enda mange år sammen med landslagsgutta. Han har fått mange spørsmål om han fremdeles er aktuell neste gang det nærmer seg OL. Det skjer i 2020, i Tokyo.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg vil spille på landslaget til jeg ikke er god nok mer. Man vet jo aldri, men jeg tror det er strekspillere som er bedre enn meg når jeg er 38 år, smiler han.

Christian Berge er ikke like sikker.

– Bjarte er vanvittig godt trent. Han er dessuten dyktig med den restitusjonen som kreves for å være god til neste kamp. Han skal bare jobbe beinhardt videre. Om han fortsetter å trene og holder seg skadefri, så kan han dra det langt ennå.

– Han kan spille OL som 38-åring også?

– Ja, det ser jeg ikke bort fra at han kan, sier landslagstrener Berge.