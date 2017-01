Tønnesens skademareritt: – Hadde aldri trodd jeg skulle stå her nå

NANTES (VG) For tre måneder siden virket VM fryktelig langt unna for Kent Robin Tønnesen (25). Da hadde han vært gjennom fem operasjoner på én uke, etter en skrekkskade som i verste fall kunne ha kostet ham beinet.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle stå her nå, så det er jeg fornøyd med. Jeg setter stor pris på å få være her, sier Tønnesen til VG.

Tønnesen er en stor profil og en viktig spiller i den tyske Bundesliga-klubben Füchse-Berlin. Den 25. september i fjor var han naturligvis på banen under hjemmekampen mot Balingen-Weilstetten, en kamp Tønnesens klubb vant greit.

Men 25-åringen fikk seg en skikkelig smell i leggen underveis i kampen. Han la på kompresjon og dro hjem, dagen etter skulle en lege se på skaden.

– Jeg kunne jo gå litt selv etter kampen, og kjørte hjem uten problemer. Jeg tenkte jeg skulle kjøre selv til legen også dagen etter, men samboeren min ble med meg. Legen spurte meg da jeg kom dit om jeg trengte krykker, men jeg svarte bare «Nei, nei. Det går fint», forteller Tønnesen.

Legen begynte å vikle av kompresjonen som var lagt på 25-åringens legg.

– Fem minutter etter at bandasjen var tatt av, var leggen blitt dobbelt så stor. Etter det gikk det fort til jeg lå på sykehuset, forteller han.

Akutt operasjon



Tønnesens muskel var 80 prosent avrevet, og han hadde fått det som kalles akutt muskellosjesyndrom. Hos Norsk Helseinformatikk beskrives tilstanden med at «blodforsyningen til muskulaturen i området kan bli hemmet, eller opphøre helt. Det krever en akutt operasjon for å berge armen eller beinet».

Heldigvis hadde Tønnesen leger som tenkte raskt.

– Samtidig var det så vondt at jeg reagerte selv også. Det er sjelden jeg klager over at jeg har ekstremt vondt, men det var dunking helt opp i hodet. Når man i tillegg mister følelsen i tærne, da merker man at noe er feil, sier han.

Sykehusinnleggelsen ble starten på en beintøff uke for Tønnesen. Den første operasjonen var mislykket, og han måtte hasteopereres på nytt. Det måtte settes inn dren på hver side av beinet, og i alt fem runder på operasjonsbordet måtte til før han var ferdig.

– Det var intensivt, inn og ut av narkose mange ganger. Men legene var heldigvis veldig flinke, jeg er glad det gikk så bra som det gjorde.

Kamp mot klokka



Mens det sto på som verst, var det ikke håndball og VM Tønnesen tenkte mest på. Men etterhvert ble han bekymret for om han i det hele tatt ville bli i stand til å spille igjen. Legene sa imidlertid at det så bra ut, og Tønnesen var bestemt på at han skulle tilbake.

Dermed startet opptreningen.

– I begynnelsen var det mye kjedelig, øvelser i vann og etterhvert sandtrening før jeg begynte med øvelser i hall. Jeg har hatt en veldig flink fysisk trener i Berlin som har fulgt meg hele veien, sier han.

Til slutt var han tilbake på håndballbanen for Füchse Berlin, og han rakk å få med seg noen kamper før jul. I tillegg ga Christian Berge ham tillit i VM-troppen, og under oppkjøringen til mesterskapet var han tilbake i landslagsdrakta.

– Det er veldig godt å være her. Godt å starte med seier, sier han.

Og leggen? Den føles bra.

– Jeg kjenner ingenting, heldigvis. Vi får håpe det holder seg slik.

