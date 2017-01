Tønnesen hyller Kristoffersen: – Kall meg gjerne «fælingen» fra Rælingen

PARIS (VG) Kent Robin Tønnesen har funnet storformen i VM og blir ifølge landslagssjefen en nøkkelspiller i semifinalen. Nå hyller håndballhelten sambygdingen fra Romerike, Henrik Kristoffersen.

Mens håndballgutta tirsdag spilte seg til en historisk VM-semifinale, vant verdens beste slalåmkjører sitt femte renn i verdenscupen for sesongen. Både Tønnesen (25) og Kristoffersen (22) kommer fra Rælingen. Det er førstnevnte stolt av.

– Han er jo helt maskin om dagen. Det er rått. Klart jeg er stolt av Rælingen. Nå er vi blitt en liten idrettsby. Vi har jo også Kristoffer Ajer, sier Tønnesen som ikke kjenner Henrik Kristoffersen personlig.

– Hvis han er «spjælingen» fra Rælingen, er du «fælingen»?

– Kall meg gjerne «fælingen» fra Rælingen. Eller «gærningen» fra Rælingen, ler Tønnesen med skonummer 52 og en av håndballverdens beste venstrearmer. Han har fortsatt leilighet i Rælingen, samboeren Madelen er fra Lillestrøm og troskapen til LSK er evig.

Kvartfinalen mot Ungarn ble hans beste VM-kamp til nå. Høyrebacken scoret for første gang i mesterskapet fem mål i en kamp og ble belønnet med 8 poeng på VGs spillerbørs.

– Han kom litt småskadet inn i mesterskapet, men Tønnesen har spilt seg i godt slag og kommer bare mer og mer. Han er vi avhengig av mot Kroatia også, sier Christian Berge til VG.

Landslagssjefen satset på Tønnesen til tross for at han bare fikk med seg tre klubbkamper for Füchse Berlin etter nesten-amputasjonen av høyre legg i slutten av september. Et såkalt kompartmentsyndrom holdt på å ødelegge håndballkarrieren.

– Jeg hadde ikke trodd dette da jeg lå i sykesengen for noen måneder siden. Oppladningen var ikke den beste, men jeg har kommet i bedre og bedre form i løpet av mesterskapet. Sånn sett er jeg fornøyd, beskriver han.

– Hele laget er på vei oppover. Vi gir energi til hver andre. Så det er kult. Vi har kjørt et vanvittig tempo i alle kampene, men har mer å gi. Klart jeg blir sliten underveis, men jeg føler meg fin nå, sier han og roser Norges VM-oppkjøring som dro i gang 28. desember.

– Vi skal gjøre alt for å komme til finalen. Vi skal angripe og kjøre etter på noen slitne kroater, mener Tønnesen som opplevde to tunge tap mot Kroatia i EMs bronsekamp og i OL-kvaliken i 2016. Han bommet på fire av fem skudd i EM og var skadet i den andre Kroatia-kampen.

Kroatia-keeper Ivan Stevanovic herjet i begge kamper.

– Vi skjøt ham god, mener Tønnesen.

Høsten har i det hele tatt bestått av en stor nedtur og en stor opptur. Datteren Filippa ble født i begynnelsen av desember.

– Det har skjedd mye de siste månedene. Det er moro med henne. Klart jeg gleder meg til å se henne igjen. Under mesterskapet har det vært FaceTime et pa ganger om dagen så jeg får den lille, forteller den lykkelige pappa.