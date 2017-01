Ti av 16 VM-spillere byttet klubb: – Vi er sultne på å bli best

NANTES (VG) Hele ti spillere fra VM-troppen har tatt et nytt steg det siste året og gått til klubber i større ligaer. Landslagskaptein Bjarte Myrhol mener framtiden for norsk håndball ser meget lys ut.

Overganger det siste året Kristian Bjørnsen fra Kristianstad til Wetzlar (Tyskland) Magnus Jøndal fra Arendal til GOG (Danmark) Espen Lie Hansen fra Bregenz til Midtjylland (Danmark) Sander Sagosen fra Aalborg til PSG (Frankrike) Magnus Abelvik Rød fra Bækkelaget til Flensburg-Handewitt (Tyskland) Gøran Johannessen fra Viking til GOG (Danmark) Eivind Tangen fra Fyllingen til Midtjylland (Danmark) Magnus Gullerud fra Sønderjyske til Minden (Tyskland) Christian O’Sullivan fra Kristianstad til Magdeburg (Tyskland) Torbjørn Bergerud fra Lugi til Team Tvis Holstebro (Danmark)

– På en måte så er jeg litt skuffet. For jeg skulle gjerne fått noen år til sammen med denne gjengen her, sier 34 år gamle Myrhol til VG.

I fjor skrev Norge håndballhistorie da de tok seg til en sensasjonell semifinaleplass i EM. Myrhol mener landslaget har blitt et godt utstillingsvindu for norske spillere, og av den gjengen han har rundt seg under VM, har hele ti stykker fått seg ny arbeidsgiver i løpet av det siste året.

– Det har blitt en del bytter. De fleste spiller ute nå, slik var det ikke før. Man blir bedre av det, og det er kanskje derfor landslaget har blitt bedre også, sier Espen Lie Hansen.

Fire til Bundesliga



Tre spillere, Magnus Jøndal, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød (reiser til sommeren) har forlatt norsk serie for å dra på proffeventyr i Europa. To av dem til Danmark, mens Rød tar steget helt opp til den tøffeste ligaen av dem alle, i Tyskland.

I tillegg til Rød har også Kristian Bjørnsen, Magnus Gullerud og Christian O'Sullivan reist for å spille Bundesliga-håndball det siste året. Myrhol applauderer at Norge nå har fått enda flere representanter i Europas tøffeste liga.

– Det første året i Bundesligaen er erfaringsmessig litt tøft. Det tar tid å omstille seg og få spilletid, men jeg er helt sikker på at de gutta som har reist dit vil bli veldig sentrale i sine lag i tiden som kommer, sier Myrhol.

Etter at EM var avsluttet i fjor, var det ett navn som pekte seg ut med gullskrift på overgangsmarkedet: Sander Sagosen. Etter noen måneder med spekulasjoner og intens jakt på 21-åringens underskrift, endte han opp i PSG. Han er glad for at Norge produserer håndballspillere som fordeler seg rundt i Europas aller beste ligaer.

– Det er fortjent. Vi er en gjeng spillere som jobber hardt på, som er ærlig i treningsarbeidet og som vil bli gode. Vi er sulten på å bli best. Norge produserer topp spillere nå, og vi skal få det til å fungere som et landslag også, sier han til VG.

Da Norge herjet og tok seg helt til en semifinale under EM i fjor, var det med mesterskapets aller yngste tropp. Under årets VM i Frankrike er snittalderen i spillergruppa 24,7 år. Det er lavt, og noen år under snittalderen hos de beste nasjonene.

– Vi er en ung gjeng, men vi har rutine, sier Sagosen, som selv rundet 50 landskamper under dette VMet - som 21-åring.

– Vi har fått en del erfaring etterhvert. Nå er vi mange som kommer til å være med landslaget en god stund framover, vi har mange som skal stå der det skal avgjøres, sier han.

Reiser ut som 19-åring



En av de som har signert for en ny klubb, og som reiser ut i profftilværelsen nå til våren, er Magnus Abelvik Rød. Bare 19 år gammel har Bækkelaget-spilleren blitt oppdaget i Europas beste liga, og selv om planen var å bli et år til i Norge for å opparbeide seg enda mer erfaring, kom Flensburg-Handewitt med et tilbud han ikke greide å motstå.

– Selv om de spiller i verdens beste liga, er det mange skandinaver der. Mange svenske og danske. Det blir et steg opp for meg, men samtidig litt som hjemme. Mange har hatt en mening om at jeg velger å reise ut nå, men jeg har tro på at dette er bra for meg. Jeg trengte en ny utfordring, sier han.

Bjarte Myrhol synes det er et godt trekk av Rød å reise til Tyskland.

– Jeg er veldig fan av det. Sånne ting er jo veldig individuelt, men dette har Magnus avgjort sammen med de han stoler på. Føler han seg klar, må han gjøre det.



