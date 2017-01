Supertalentet Rød (19) om proffeventyret: – Forberedt på at det blir tøft

NANTES (VG) Magnus Abelvik Rød (19) ble kastet til ulvene under VM-åpningen torsdag kveld. Nå forbereder supertalentet seg på en ny håndballhverdag i en av Europas beste klubber.

Norges VM-kamper Håndballguttas gruppespill under VM i Frankrike. Kampene spilles i Nantes Torsdag 12.1: Polen-Norge Lørdag 14.1: Norge-Russland Søndag 15.1: Frankrike-Norge Tirsdag 17.1: Norge-Brasil Torsdag 19.1: Japan-Norge

– Det blir litt skummelt å reise alene nedover til Tyskland uten mor, far og bror. Jeg er forberedt på at det blir tøft, og at det vil komme dager da jeg lengter hjem. Men jeg tror jeg kommer til å lære av det, og vokse som person, sier Rød til VG.

Om du ikke har merket deg navnet Magnus Rød før, bør du notere deg det nå. Og bruk gjerne en småfet tusj – 19-åringen fra Oslo er spådd en lysende fremtid i håndballsirkuset, og har allerede kommet langt tross sin unge alder.

2016 har vært et formidabelt år for Rød. Den 4. juni fikk han landslagsdebuten, før jul ble han hentet til den tyske gigantklubben Flensburg-Handewitt. I romjulen vant han cupgull med Bækkelagets G20-lag, og så fikk han beskjed om at han var tatt ut i Christian Berges VM-tropp.

– 2016 var et veldig bra år for meg, ja, gliser Rød.

Ilddåpen



Torsdag ble Rød sendt inn på VM-parketten ti minutter før slutt i åpningskampen mot Polen, på stillingen uavgjort. 19-åringen innrømmer at han var fryktelig spent.

– Jeg hadde jo sittet på benken i 50 minutter, og hadde ikke trodd jeg skulle komme på. Men da jeg kom innpå måtte jeg bare gjøre det jeg vanligvis gjør. Det var ikke så ille, smiler 19-åringen.

– Jeg kastet ham nok litt til ulvene. Men jeg synes det er moro. Jeg setter ham jo ikke inn for å gi ham spilletid eller for å være snill, jeg gjør det for at laget skal prestere best mulig. Magnus vil få mer spilletid i VM, sier Christian Berge til VG.

Kampen mot Polen ble en thriller, men Norge avgjorde det hele i sluttminuttene. På spillerhotellet i Nantes dagen derpå var stemningen svært god blant spillerne. Midt blant dem: En høy, bredt smilende 19-åring.



Når du skal snakke med Magnus Abelvik Rød, må du etter all sannsynlighet legge hodet et godt stykke bakover. Han teller 204 centimeter på strømpelesten, og er landslagets høyeste mann. Om noen måneder skal han pakke det han eier og har, og flytte til Tyskland.

Der starter profftilværelsen i Flensburg-Handewitt, klubben som leder Bundesliga.

– Jeg gleder meg utrolig mye, til å bli proff og få en profesjonell hverdag. Jeg får trene med og spille mot verdens beste spillere, sier Rød.

Proffeventyret



19-åringen har vært i Bækkelaget i fem år, og hadde opprinnelig planer om å ta enda et år i Norge før han reiste ut. Men så kom telefonen fra Tyskland.

– Selv om de spiller i verdens beste liga, er det mange skandinaver der. Mange svenske og danske. Det blir et steg opp for meg, men samtidig litt som hjemme. Mange har hatt en mening om at jeg velger å reise ut nå, men jeg har tro på at dette er bra for meg. Jeg trengte en ny utfordring, sier han.

– Og kontrakten med Flensburg er god ...?

– Den er bedre enn med Bækkelaget, ja, ler Rød.

Beskjeden om at han skulle få spille VM, fikk Rød like etter cupfinaleseieren med Bækkelaget i romjulen. Harald Reinkind måtte melde forfall, og Christian Berge valgte å ta med seg stortalentet i stedet. Dermed fikk Rød komme til sitt første mesterskap med landslaget, og han forteller at han lærer mye.

19-åringen deler rom med to år eldre Sander Sagosen. Og som jyplingen på laget slipper han ikke unna å måtte gjøre noen «drittoppgaver».

– Det er litt ekstra ja, men det er vel slik det skal være ...

– Mange nykommere må jo holde tale for resten av laget. Gjelder det deg også?

– Jeg må visst det etter mesterskapet. Det gruer jeg meg til! Bra jeg har noen dager å jobbe med den på, gliser han.