Stjernesmell mot svenskene: – Katastrofe

(Sverige-Norge 37-29) Seks dager før VM tapte Norge klokkeklart for svenskene. TV 2s kommentatorduo kalte 1. omgangen for en katastrofe i forsvar. Keeperne reddet ikke et eneste skudd.

Veteran Ole Erevik (35) gjorde comeback på landslaget etter øyenskaden i Jönköping. Han måtte – gjennom spesialbrillene – se alle de svenske skuddene forsvant forbi i de første, svake 30 minuttene. Det samme gjaldt målvaktkollega Torbjørn Bergerud da han kom inn. Norge lå under med 20–14 ved pause.

– Det er for dårlig. Ikke noe mer å si om det, sier Erevik til TV 2.

– Vi reddet ikke baller og er for passive. Vi skal ta flere baller. Men jeg er superglad for at jeg fikk 45 minutter i dag, sier Ole Erevik til TV 2.

– Dårlig forsvarsspill. Det finnes helt klart rom for forbedringer, mener landslagssjef Christian Berge. Han vil ta en «alvorsprat» med spillerne om at det «rant av gårde» med svenske scoringer.

Skytterne Johan Jakobsson og Simon Jeppsson herjet med Norge. Samtidig som de svenske keeperne traff bedre under ledelse av sin nye keepertrener, Mats Olsson, som også jobber med det norske kvinnelandslaget.

Erevik gjorde sin første redning rett etter pause og endte på bare tre i en litt bedre 2. omgang for Norge. Men svenskene vant som de ville foran 6643 tilskuere i Kinnarps Arena. Erevik har bare spilt tre kamper med sin franske klubb det siste halvåret.

TILBAKE: Landslagskeeper Ole Erevik gjorde comeback med spesiallagede beskyttelsesbriller. Foto: Espen Hartvig , NTB scanpix

Sander Sagosen dominerte med sine åtte scoringer. 21-åringen bestyrte et mye bedre norsk angrepsspill. Gøran Johannessen fulgte opp med godt spill i både forsvar og angrep – og scoret tre mål. Også Magnus Jøndal bidro godt offensivt. Venstrekanten scoret fire.

– Vi kan ikke være bekjent av denne prestasjonen. Vi får ikke styr på forsvarsspillet og blir bare løpende imellom. Det er heldigvis seks dager til VM, sier Sagosen.

VM-debutant Magnus Abelvik Rød meldte seg på. Den Flensburg-klare 19-åringen markerte seg med scoring – noe som trengs på høyresiden der Harald Reinkind mister VM på grunn av skade og Kent Robin Tønnesen nettopp er tilbake fra skade.

Foran Erevik og Bergerud lignet det norske forsvarsspillet en sil de første 30 minuttene. De svenske skuddene slapp forbi både utespillere og målvakter.

Norges VM-kamper Håndballguttas gruppespill under VM i Frankrike. Kampene spilles i Nantes Torsdag 12.1: Polen-Norge Lørdag 14.1: Norge-Russland Søndag 15.1: Frankrike-Norge Tirsdag 17.1: Norge-Brasil Torsdag 19.1: Japan-Norge

– Helt katastrofalt, mente TV 2-kommentator Harald Bredeli og mener Sverige mot Norge var «gutter mot menn». Mens ekspert Bent Svele fulgte opp:

– Vi taper altfor mange dueller en mot en.

– Vi får aldri satt noe forsvarsspill, mener kaptein Bjarte Myrhol og er «kjempeskuffet».

Norge tapte i november den siste EM-kvalifiseringskampen mot Litauen etter 32 innslupne mål på bortebane.

Nå har landslagssjef Christian Berge og hans nye assistent, Børge Lund, kort tid på å rette opp alle de defensive feilene. Generalprøven mot Sverige spilles i Kristianstad allerede lørdag kveld.

Torsdag venter vanskelige Polen under VM-åpningen i Nantes, men husk at håndballgutta slo nettopp polakkene på vei mot 4.-plassen i EM sist vinter.