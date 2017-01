«Smigret» over interesse fra superklubb

GARDERMOEN (VG) Kent Robin Tønnesen (25) har ikke sett stort til sin datter Filippa etter at hun kom til verden den 8. desember.

Derfor var gjensynsgleden stor da mamma Madelen S. Westbye (26) hadde tatt med seg datteren deres til Gardermoen, dit store deler av sølv-gjengen kom hjem mandag kveld.

Nå venter store avgjørelser for den lille familien: Norges venstreslegge er knyttet til en av verdens beste klubber, ungarske Veszprém.

– Jeg er veldig smigret over å bli nevnt i sammenheng med en så stor klubb, men jeg har ikke tenkt så mye over fremtiden mens jeg har vært i VM, sier romerikingen til VG – mens han bedyrer bestemt at datteren ligner mest på ham.

Final Four

– Veszprém har vært i Final Four de tre siste årene, så det sier vel det meste om den klubben, sier Tønnesen – og viser med det til avslutningen av Champions League som i håndball er en helgeturnering med de fire beste lagene.

Filippa kom til verden i Norge. Den 28. desember samlet Christian Berge sine spillere, og bortsett fra halvannen dag for å feire nyttår, har Tønnesen altså ikke sett datteren andre steder enn gjennom digitale hjelpemidler den siste måneden.

– Og foreløpig må vi vente litt med å dra nedover til Berlin, for Filippa må jo først ha pass, smiler mamma Madelen.

Skal prate med agenten

Pappa spiller nå i Füchse Berlin, og familien trives godt i hippe Prenzlauer Berg, men nå kan det altså komme et tilbud fra Ungarn som det blir vanskelig å si nei til. Lagkapteinen Bjarte Myrhol er blant dem som har en fortid i Veszprém.

– Jeg får ta en prat med agenten, så får vi. Det er ikke så veldig dårlig tid, det er ikke noe stress, sier Kent Robin Tønnesen.

– Du la inn en god søknad i 1. omgang i VM-finalen?

– Vi spilte fantastisk i 1. omgang. Vi hadde en utrolig flyt. Det var synd at det ikke gikk hele veien.

Skrekkskade

Selv hadde han i høst en skrekkskade som i verste fall kunne ha kostet ham beinet.

– Jeg har utviklet meg under VM. Jeg hadde jo ikke så mye kamptrening før VM. Det tar tid å komme tilbake etter en sånn skade, få trykk i beinet og hurtigheten.

Tønnesens muskel var 80 prosent avrevet, og han hadde fått det som kalles akutt muskellosjesyndrom. Hos Norsk Helseinformatikk beskrives tilstanden med at «blodforsyningen til muskulaturen i området kan bli hemmet, eller opphøre helt. Det krever en akutt operasjon for å berge armen eller beinet».

Heldigvis kom han tilbake og i form til VM, der han sjokkerte franskmennene i starten på søndagens VM-finale.

Var skuffet først

– Nå som vi har fått det litt på avstand, er vi veldig fornøyde, men der og da var vi skuffet over at det ikke holdt hele veien, sier han om finaletapet.

– TV2 har hatt fantastiske seertall. Hva betyr dette VM-sølvet for dere?

– Det er kult at folk får øynene opp for herrehåndball også, og at vi får den publisiteten. Jeg har merket en fantastisk støtte. Kanskje det motiverer noen unge til å spille håndball også, sier Kent Robin Tønnesen og kikker ned i «krybben» til Filippa.

Kanskje er hun en av dem som blir inspirert?

