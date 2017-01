Sjekk Lie Hansens fly-frieri til Petter Stordalen

PARIS (VG) Petter Stordalen (54) gratulerte VM-heltene med semifinalebragden og en plass i finalen. Espen Lie Hansen (27) svarte med å spørre om hotellkongen kunne tenkes å ha et fly til utlån.

«FOR ET LAG!! Rå prestasjon av de norske håndballgutta! Gratulerer med historisk VM-finale!»

Den meldingen la Petter Stordalen ut på sin Twitter-konto etter at håndballgutta hadde sikret seg en plass i VM-finalen etter en ellevill thriller av en semifinale mot Kroatia på fredag.

Storskytter Espen Lie Hansen fikk med seg gratulasjonen, og kontret følgende:

«Takk for det, Petter'n :) Choice har vel ikke et fly å låne oss på mandag, fullbooket fly til Oslo. #StuckInParis».

– Stordalen har ikke svart ennå, da. Men han er vel opptatt i noen møter eller noe slikt, gliser Hansen til VG.

Fullbookede fly



Etter at Norge hadde spilt bronsefinale under EM i fjor, hadde landslaget charterfly fra Polen og hjem. Det koster. Og i år skal flere av spillerne hjem til egne klubber etter at VM er over, så det er ikke satt opp noen charter for VM-heltene.

Nå er de fleste fly til Oslo på mandag fullbooket - derav Hansens lille fleipe-frieri til hotellkongen Stordalen.

– Jeg håper han ser det, da. Han har vel noen kontakter han, slik at han kan fikse et fly så vi kommer oss hjem, ler Hansen.

– Det er vel ikke alle som ville klaget på å være «stuck in Paris». Men nå har vi vært på samling i over 30 dager, så da er det greit å komme seg hjem.

Selv har Hansen fått innvilget noen fridager, og skal hjem til Oslo.

– De fleste spillerne får litt fri nå etter VM. Klubbene har jo hatt fri nå i januar, men det har jo ikke vi. Det er greit å få koblet litt av etter et slikt mesterskap. Man merker det på kroppen etter over en måned på samling, sier han.

Myrhol foran superduellen: – Jeg er Karabatic-fan

Selv om mange kan reise straka veien hjem til noen fridager i Norge, er det noen spillere som skal rett over på nye oppdrag. Playmaker Sander Sagosen, for eksempel.

– Vi har «final four-weekend» i Danmark allerede neste helg, så det blir fullt trøkk. Men det tenker jeg ikke på nå, sier han til VG.

Hjem til sønnen - med teleskop



Joakim Hykkerud kan se fram mot halvannen uke fri hjemme i Norge etter at VM er ferdigspilt i kveld. Da skal han rett hjem til sønnen Noah, som er veldig stolt og glad over at pappa allerede har tatt medalje i VM.

FAR OG SØNN: Joakim Hykkerud sammen med sønnen Noah, som han skal reise hjem til på mandag. Foto: Privat

– Han er veldig glad i medaljer, og har masse av dem hjemme. Han er stolt. Han trodde vi var i finalen i går da, da vi var i semifinalen. Da han ble hentet i barnehagen sang han «pappa er i finalen, pappa er i finalen». Det stemte ikke helt da, men NÅ kan han jo si det, smiler Hykkerud.

Han har brukt noe av fritiden i Paris til å kjøpe gave til sønnen - et teleskop.

– Det er en stjerne på himmelen, den som er størst og som lyser mest. Så har vi sagt at når man kan se den, betyr det at begge to ser på den samtidig, selv om jeg er i Tyskland og han er hjemme i Norge. Men det er ikke alltid han får øye på den, så han har sagt han trenger en kikkert. Nå har jeg kjøpt teleskop til ham, så han kan bruke det og se på stjernen, sier strekspilleren med et smil.

Etter at VM-eventyret er avsluttet, gleder Hykkerud seg til å komme hjem til Norge og Noah.

– Det blir deilig, det er jo da man får landet litt. Sånn var det etter EM også, man skjønte ikke helt hva man hadde vært med på før man kom hjem. Man er jo litt i bobla mens man er i mesterskap. Nå skal det jo bli ekstra spesielt, når man kan reise hjem med en medalje. Dette er en opplevelse, sier han.