Sjekk den enorme forskjellen på Kroatia og Norge

PARIS (VG) Norge mot Kroatia er Espen Askeladd mot et av de største trollene i internasjonal håndball. Merittlisten til kroatene kan Norge ikke matche. Men Espen Lie Hansen har senket Kroatia to ganger.

– Deres store erfaring betyr selvfølgelig litt, men nå begynner vi å få erfaring også. Vi har lært og er ikke fornøyde med å komme til semifinalen. Det var vi kanskje under EM i fjor, sier Lie Hansen til VG.

Kroatenes merittliste er imponerende. De var på 1970- og 80-tallet storleverandør til det jugoslaviske landslaget som både vant to OL og ett VM.

Siden Kroatia kom med i internasjonal håndball som egen nasjon midt på 1990-tallet har de spilte 17 semifinaler i EM, VM og OL. Mens Norge – før Kroatia-kampen fredag kveld – har spilt en eneste semifinale i løpet av 21 mesterskapsdeltagelser siden 1958.

Gull: Kroatia 3 – Norge 0.



Finaler: Kroatia 8 – Norge 0.

Medaljer: Kroatia 13 – Norge 0.

Semifinaler: Kroatia 17 – Norge 1.

– Det er en ting vi ikke kan slå Kroatia på. Det er rutinen, medgir landslagssjef Christian Berge.

– Jeg tenker revansje. Etter at vi tapte bronsekampen i EM og OL-kvaliken så er jeg rimelig sugen på revansje. Jeg synes vi underpresterte, sier Espen Lie Hansen om fjorårets to store tap mot Kroatia.

– I OL-kvaliken var det som en «joke». Vi kom til masse gode sjanser, men klarte ikke å sette ballen i mål. Keeperen deres – Ivan Stevanovic – hadde bursdag og julaften på samme dag. Da er det ikke lett å vinne, mener han.

Men Norge slo Kroatia i gruppespillet i fjorårets EM. Espen Lie Hansen dunket inn seks mål i den kampen. Han var over dem som en hauk med en gang Norge kom i angrep. Han ble også norsk toppscorer med fem da Kroatia ble slått i EM-kvalik i 2015.

– I EM-kampen var mye som kom i ankomsten, der jeg pleier å være best. Kroatia pleier å bytte inn spillere i forsvar og skal ha noen store karer. Jeg så kvartfinalen mot Spania. De så tunge og slitne ut der. Det var ingen god håndballkamp. Vi føler oss mer pigge i kroppen nå enn vi gjorde til semifinalen i fjor, hevder Lie Hansen.

SEMI-KLAR: Etter seks mål mot Ungarn i kvartfinalen er Espen Lie Hansen klar for mer. Og han har senket Kroatia før. Foto: Bjørn S. Delebekk

Midtjylland-proffen mener Norge ikke trenger å endre på noe før semifinalen.

– Oppskriften er den samme som i de andre kampene. Godt forsvar, hjelpe keeperne og kjøre etter dem med høyt tempo. Det er der vi er best. Vi skal ikke legge noen ny slagplan, sier han.

Kroatia hadde sin aller beste periode i 2003/2004 med både VM- og OL-gull – styrt av en av tidenes beste spillere, Ivano Balic. Ingen av dagens spillere var med den gang.

Kroatias aller største stjerne, Domagoj Duvnjak, skal slite med en skade nå.

– Duvnjak har vært litt av og på, men mot slutten mot Spania så avgjorde han med et underarmsmål. Du skal aldri avskrive ham. Han ser jo ut som han er sliten etter to minutter, men han kommer alltid på slutten av kampene. Uansett, sier Christian Berge med ettertrykk. Landslagssjefen fortsetter:

– Vi må være veldig gode bakover mot dem. Kroatia har bra skyttere med (Marko) Mamic og (Luka) Cindric som ligger og løper mye i midten. Jeg er litt usikker på om (Luka) Zebetic spiller mot oss. Han ble vel skadet mot Spania.

Kroatia arrangerer EM neste år og har store planer om å vinne på hjemmebane. OL endte med tap for Polen i kvartfinalen og Kroatia har ikke klart å spille seg til finalen i noe mesterskap de syv siste årene. De fire siste semifinalene i EM, VM og OL er alle tapt.

Espen Lie Hansen gjør mer enn gjerne tapsrekken til fem.