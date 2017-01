NANTES (VG) (Polen - Norge 20-22) Norge fikk en drømmeåpning på VM etter en real thriller mot Polen. I en av hovedrollene: Espen Lie Hansen (27).

Norge spilte en rufsete kamp, med mye bomskudd og hete hoder, men det gikk veien til slutt. Da hadde norske nerver vært i høyspenn lenge - med bare minutter igjen på klokka i VM-hallen var stillingen 20-20, og Norge trengte en forrykende sluttspurt for å sikre sine første poeng i mesterskapet.

Det greide de - to scoringer av Kristian Bjørnsen på tampen sørget for en tomålsluke med like mange minutter igjen.

De siste 120 sekundene ble en jubelferd fra håndballgutta, og da Torbjørn Bergerud bakerst stoppet det siste polske skuddet, var seieren et faktum. I en dansende ring på VM-parketten kunne de feire en drømmeåpning på mesterskapet.

– Det var en sliteseier, det var det. Det er ti ganger lettere å stå opp til frokost i morgen, innleder Espen Lie Hansen overfor VG.

– Skyter til jeg blir tatt av



– Nå blir det litt mer tullete humor i gruppa. Da man kommer inn i garderoben nå er det sikkert litt musikk og god stemning. Hadde vi tapt hadde folk kikka ned i bakken tenker jeg, sier Lie Hansen videre.

Han, sammen med Sander Sagosen, skjøt mye. Noen gikk i mål, men mange ble stoppet av Polens keeper Adam Machler.

– Vi bommer altfor mye,og vi gjør keeperen deres altfor god. Det er kanskje litt overtenning i skuddene våre.

Det blir noen bom på deg og?

– Jaja, man må bomme for å score. Jeg skyter til jeg blir tatt av, så får Berge bestemme hvor lenge jeg får spille, sier Lie Hansen til VG og gliser.

Hete i topplokket



Norge var på papiret favoritter mot «nye» Polen i VM-åpningen. Polakkene har mistet sentrale spillere før mesterskapet, og hadde også en solid skadeliste å slite med før møtet med Norge.

Da VG møtte Christian Berge noen timer før kampen torsdag, spådde han en «grisetøff match». Det ligger mye nerver i en VM-åpning, og det ble en del rufs fra Norge gjennom den første omgangen i Nantes.

For etter noen nervøse minutter i åpningen, fikk Norge kontroll på det defensive spillet. Framover gikk det imidlertid en kule varmt - bokstavlig talt. Håndballgutta fyrte løs, men litt for mange av skuddene smalt i keeper Adam Malcher. Hete hoder tok seg ikke tid til å plassere ballene skikkelig.

Men Espen Lie Hansen fant veien til nettmaskene. Med en skuddhastighet opp mot 110 kilometer i timen og en turbo i ankomstfasen som kanpt noen i verden kan matche, var han en særs viktig mann for Norge i åpningen, da han satte tre av Norges fire første mål.

Bakerst hadde Torbjørn Bergerud fått tillit fra start fra Christian Berge, men 21-åringen greide ikke stoppe mange av de polske skuddene. Fem minutter før slutt slapp landslagssjefen inn Espen Christensen i stedet mellom stengene - og det var et sjakktrekk.

Christensen fikk fire skudd på seg før pausesignalet lød, og keeperen stoppet samtlige av dem. Norge kunne dermed gå til pause med en tomålsledelse.

Thrilleromgang



Bomskuddene fortsatte å komme også i starten av andreomgang, men så entret Espen Lie Hansen banen igjen. Det ga to kjappe scoringer, og til tross for at også han hadde noen overopphetede avslutninger og noterte seg for noen bomskudd, spilte han seg opp som en av Norges beste.

Hansen slutter nemlig aldri å prøve selv om han misser. Halvveis ut i andre omgang leverte han også dagens frekkeste: Et trickskudd som lurte seg under keeper Malcher og i mål.

Bakerst greide ikke Espen Christensen å følge opp den gode avslutningen på førsteomgang, og etterhvert fikk Bergerud slippe til igjen. Ved halvspilt omgang og et kvarter igjen av kampen var stillingen 17-17, og åpningskampen hadde utviklet seg til en thriller av en match.

Lettet sjef



Med fem minutter igjen på klokka var kampen gått til 20-20, og lagene var nøyaktig like langt. Til slutt tippet det altså Norges vei, noe landslagssjef Christian Berge er svært godt fornøyd med.

– Forsvaret var veldig bra, keeperne var bra - i angrep har vi noe å jobbe med. Vi bommer mye, og vi tar ikke skudd når vi spiller oss til sjansen. Vi spiller over gode muligheter. Det er litt å jobbe med, men det er lettere å jobbe med to poeng i bagasjen enn null, sier Berge til VG.

Han forteller at han i time outen i første omgang ga spillerne beskjed om å ta vekk brodden, se på keeper og bruke tid.

– Føler du at du fikk gehør for det utover i kampen?

– Njææ... Hehe, joda. Jeg gjør det. Jeg gir beskjed i pausen om at vi bare skal fortsette å spille det samme spillet, og jeg synes de gjør det i andre omgang. Vi bommer mer igjen, men samtidig løpes det mer sidelengs. Jeg synes de responderer bra, oppsummerer Berge.