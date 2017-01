Semifinale-klare Norge til VM med «wild card»: – Noe feil med systemet

PARIS (VG) Slovenia slo ut Norge i play off til VM i Frankrike. Så fikk Norge «wild card» av IHF – og nå er begge nasjonene i finalespillet. – Rart, mener slovenske Matej Gaber.

I juni i fjor knuste Slovenia Norges VM-drøm da de vant 51-47 sammenlagt over to kamper. Nederlaget i Stavanger fikk Christian Berge til å snakke om hvor trist det var at Norge så ut til å måtte gå halvannet år uten å få spille mesterskap, like etter den enorme oppturen troppen hans hadde hatt i EM i Polen.

Så kom IHF (Det internasjonale håndballforbundet) på banen. En ledig plass fra kvalifiseringen i Oseania sørget for at forbundet kunne sende en ekstra nasjon til VM på wild card - kandidaten som ble valgt, var Norge.



Håndballgutta jublet, Christian Berge kunne starte VM-jobben – og etter ankomst Frankrike etter jul har Norge vist at de hører hjemme i det ypperste selskapet. Anført av Bjarte Myrhol har Norge vunnet seks av syv kamper hittil, og nådd en historisk semifinale i VM.

Det er sterkt av en nasjon som i utgangspunktet ikke var kvalifisert for mesterskapet.

I går spilte Slovenia sin semifinale mot Frankrike - og tapte. Etter kampslutt av slovenerne skuffet, men innstilte på å ta bronsemedalje. Samme om motstanderen i morgen heter Norge eller Kroatia.

– Norge har et godt lag, og det vil bli tøft for oss. Men vi har to dager å restituere på, sier Matej Geber til VG.

– Dere er i en semifinale, laget dere slo ut i kvaliken, Norge, er i den andre semifinalen. Hva tenker du om det?

– Det er rart, slår han fast.

– Noe feil med systemet



Det er de norske håndballgutta enig med Gaber i. Sander Sagosen forteller til VG at han har fått spørsmål fra utenlandske journalister om han synes det er fortjent at Norge spiller VM.

– Og selvfølgelig er det fortjent. Det er en grunn til at vi er her. Men det er noe feil med systemet når både Slovenia og vi, som spilte kvalik mot hverandre, skal spille semifinale. Da er det noe feil, sier han.

– Dette sier jo litt om at de burde endre på kvalifiseringssystemet. To så gode lag burde kanskje ikke møtes i en kvalik. Nå skal det sikkert mye til for at det skal endres, og jeg har ikke lagt meg så mye borti det, men noe burde kanskje gjøres, sier Espen Lie Hansen.

Han har ikke fått noen reaksjoner på det faktum at Norge har kommet så langt i VM på «wild card», og ikke ved å vinne kvalifiseringen.

– Ungarn prøvde seg vel på noe tull før kampen vår mot dem, men vi bryr oss ikke om det. Vi synes selv vi fortjener å være her. Vi hadde ikke stått i en semifinale hvis vi ikke hadde fortjent det.

Stikket fra ungarsk presse handlet om en artikkel i Origo før kvartfinalen mellom Norge og Ungarn. Der skrev journalisten ifølge TV 2 følgende:

– Hvor mange husker hvordan Ungarns motstander i kvartfinalen, Norge, kom seg til VM? Vi skal spare leserne for å sjekke på pc-en. Det skandinaviske laget er i kvartfinalen mot ungarerne fordi Det internasjonale håndballforbundet ga dem et wild card. IHF bestemte at man ikke kunne ha et VM uten Norge.

Håndballsjefen møtte pressen i dag tidlig, og var lite preget av stundens alvor.

President i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, sier følgende til VG:

– Vårt standpunkt er at vi ikke ville ta et «wild card» uten en ryddig begrunnelse. Her var det en ledig plass som Oseania ikke kunne fylle og vi var det beste laget på rankingen til både IHF og EHF. Det la vi frem for styret og vi synes denne saken var «fair and square». Derfor sa vi ja.

Bråket i 2014



Da Norge fikk tildelt wild card-et fra IHF i fjor vår, var det flere som reagerte med å spørre om det var moralsk riktig av Norge å takke ja til VM-plassen, særlig siden wild card-et deles ut uten noen kriterier som føringer. En av dem som var kritisk til denne praksisen, var TV 2s ekspert Randi Gustad.

– Jeg ønsker selvsagt de norske håndballguttene til VM. Og jeg unner dem det av alt i verden, men dersom wild card skal deles ut etter trynefaktorkriterier, så mener jeg virkelig at man skal vurdere å takke nei, sa hun til TV 2 i juni.

Praksisen rundt wild card fikk enorm oppmerksomhet i 2014, da Tyskland ikke greide å kvalifisere seg for VM. Likevel var de med da mesterskapet startet i Qatar. Australia, som var kvalifisert, ble kastet ut fordi Oseania ikke var et fullverdig medlem av IHF.

Ette regelboken var det Island som var første reserve dersom en nasjon trakk seg, men i stedet ble wild card-et gitt til Tyskland, begrunnet med at de var den nasjonen som fikk best plassering under forrige VM. Mange spekulerte i om ikke årsaken heller bunnet i redsel for at TV-kanaler i Tyskland ikke ville betale prisen for å sende kamper dersom deres eget lag ikke var med.

Tyskland fikk VM-plass – og det gjorde Island også, da Bahrain trakk seg.

Etter at TV 2 kjøpte rettighetene i Norge til mesterskapet i Qatar, sa daværende generalsekretær i håndballforbundet, Erik Langerud, følgende:

– Hvis Norge blir tilbudt en plass i VM fordi TV 2 kjøper TV-rettighetene, så vil vi takke nei til det. Vi kommer kun til å spille VM hvis vi er rettmessig kvalifisert. Å komme inn bakveier er ikke aktuelt.

Dagens håndballpresident Lio sier følgende om Langeruds nei til wild card i 2014:

– Det var før min tid så det kan jeg ikke svare på.

