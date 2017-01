Sagosen: – Nå skal vi jammen ha medalje med hjem

CHAMBERY (VG) Klokka 10.24 satte de norske håndballgutta seg på toget til Paris. En reise de håper skal ta dem til en drømmefinale mot Frankrike - og aller helst et VM-gull.

– Drømmescenarioet er at vi vinner på fredag, og spiller finale mot Frankrike på søndag. Det hadde vært utrolig kult. Nå er alt mulig, sier Kent Robin Tønnesen til VG.

I går kveld leverte Norge en forrykende forestilling i VMs kvartfinale (31-28), da de regelrett parkerte Ungarn og tok seg til en historisk semifinale. Det har aldri noe norsk landslag i herrehåndball greid før dem.

– Jeg har sagt det før, vi kan vinne mot ethvert lag når vi kommer opp på det nivået vi hadde mot Ungarn. Med den energien, det forsvaret og med Torbjørn (Bergerud) i mål, skal vi bli vanskelige å slå, sier Tønnesen.

VM-toget



Klokken 10.24 i dag gikk håndballgutta ombord på et tog i den franske byen Chambery, sør-øst i Frankrike. VM-heltene fikk egen vogn på turen oppover mot Paris, hvor eventyret utspiller seg videre.

Om drøye to døgn venter Kroatia i semifinalen. Taper Norge den, blir det bronsefinale på lørdag. Vinner de, skal de spille finale i franskmennenes storstue i Bercy. Det kan fort bli mot Frankrike - hjemmefavorittene møter Slovenia i den andre semifinalen på fredag.

– Drømmen er å vinne semien, og møte Frankrike i finalen. Det hadde vært sinnssykt kult. Å slå Frankrike i Bercy, det er ikke mye som kan slå det, sier Espen Lie Hansen.

Vil ikke ha EM-reprise



Norge tok seg til semifinale i EM i fjor også - det endte med tap. Bronsefinalen gikk mot nettopp Kroatia, som Norge nå møter i semi, og håndballgutta gikk på et sviende nederlag.

De måtte dermed reise hjem fra EM uten medalje. Det vil de ikke oppleve igjen.

– Det er klart vi har lyst på medalje nå. Vi fikk ikke med oss en dritt i fjor, nå skal vi jammen meg ha med medalje hjem. Vi ønsker å bli det første herrelaget som tar internasjonal medalje, sier Sander Sagosen.



Norges 21 år gamle playmaker spilte en enorm kamp mot Ungarn, og var en av de som jublet mest og høyest ute på parketten da sluttsignalet gikk og semifinaleplassen var i boks. Men trønderen sier han forsøker å senke skuldrene og slappe mest mulig av foran det som skal skje videre.

– Jeg prøver å nyte dette, og suge til meg opplevelsen. Jeg blir flinkere og flinkere til å sette pris på å være her, og ikke tenke konsekvenser. Det handler om å nyte, og jeg vet at jeg er en god nok håndballspiller til at jeg kan stå i denne situasjonen. Jeg må slappe av og kose meg, sier han.

Det har landslagskaptein Bjarte Myrhol også tenkt å gjøre. Han har spilt på landslaget siden 2002, nå skal han for første gang kjempe om medalje i et VM.

– Det er VM i Frankrike. Noe av det største man kan oppleve som håndballspiller. Og her står vi. Lille Norge. Dette gleder vi oss vanvittig til, sier han.