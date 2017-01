Rørt Myrhol: - Har drømt om dette i 15 år

PARIS (VG) I sin landskamp nummer 200 fikk veteran Bjarte Myrhol endelig sjansen til å ta Norge til en VM-medalje. Det greide han - først og fremst med hjelp av venstrefoten til Torbjørn Bergerud.

Da 34 år gamle Myrhol ledet Norge inn i ekstraomganger etter en vanvittig thriller av en VM-kamp mot Kroatia i går, hadde det gått nøyaktig ti år og én uke siden han spilte sin aller første VM-kamp i karrieren, mot Angola i 2007.

Motstander denne gangen: Kroatia. En nasjon Myrhol har møtt utallige ganger - og en nasjon som har satt en stopper for flere av 34-åringens drømmer.

– Det er noe man har drømt om i 15 år. Endelig står vi her. Det er bare helt utrolig. Det er mange tusen treningstimer, søvnløse netter og endeløse videomøter som ligger bak. Nå er alt verdt det, sier Myrhol til VG.

Revansjelysten

I fjor fikk Myrhol for første gang spille om medaljer i et mesterskap, da Norge tok seg til bronsefinale i EM. Motstander var Kroatia - og der ble det bom stopp. Kroatene sendte Norge hjem med den sure fjerdeplassen.

Noen måneder senere møttes de to nasjonene igjen, denne gangen i OL-kvaliken. Myrhol, som mente OL i Rio 2016 ville være hans siste sjanse til å få spille i de olympiske leker, hadde kun 60 minutter mot Kroatia som sto mellom seg og drømmen om OL-spill. Men nok var det kroatene som kunne triumfere, og håndballgutta måtte se lekene fra TV-skjermen.

Ikke rart det oste revansjelyst av Christian Berges mannskap da de entret VM-arenaen i Paris fredag kveld.

– Det er helt sykt. Ord kan ikke beskrive hva som gikk gjennom hodet mitt da han tok den. Det er slikt vi vinner titler på. Vi kan fort ta Frankrike i finalen også, sier Sander Sagosen til VG.

JUBLET FOR VM-FINALE: Sander Sagosen var i ekstase etter seieren mot Kroatia. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Dramatisk

Men kroatene ville også til finale. Og de første ti minuttene av kampen var det de som hadde føringen - inntil Myrhol åpnet scoringskontoen for Norge. Da var det gått åtte minutter og ti sekunder.

Norge fikk etter hvert opp tempoet betraktelig, og gjorde livet surt for de kroatiske skytterne. Etter 20 minutter var Norge endelig i ledelsen, og fikk fart på sitt viktigste våpen: Kontringsspillet. Kristian Bjørnsen satte inn fire mål, Espen Lie Hansen tre - da pausesignalet lød, hadde Norge kontret inn ni mål og ledet 12-10.

Kroatia utlignet den norske ledelsen raskt i åpningsminuttene av andre omgang, og lagene fulgte hverandre som skygger mot slutten av kampen. Med ti minutter igjen var stillingen 18-18, og det bygget seg opp mot en thrilleravslutning.

Bergerud berget gulldrømmen

Med fem minutter igjen var Kroatia foran med to mål. Med to minutter igjen var kroatene ett mål foran. Ett minutt før slutt sto det uavgjort. I kampens siste skund fikk Kroatia straffe, og alt var opp til Torbjørn Bergrud.

Keeperen opplevde antakelig sitt livs øyeblikk på en håndballbane da han i noen sekunder var eier av Norges viktigste venstrebein. 22-åringen reddet, og berget ekstraomganger i semifinale-rysaren.

- Det var helt sinnssykt. Det var en vilt god følelse å ta den siste straffen. Jeg bestemte meg tidlig for hvilken side jeg skulle gå til da jeg så hvem som skulle ta straffen. Dette er historisk. Det er sinnssykt fett. Vi kjemper for hverandre hele matchen gjennom. Det viser en sinnssykt god lagmoral. Det er bare utrolig moro å være en del av denne gjengen her, sier Bergerud til VG.

Myrhol i drømmeland

Da den første omgangen var over, var det uavgjort 24-24. Deretter fulgte de viktigste fem minuttene i historien for Norges håndballherrer - og Myrhol sendte Norge i ledelsen 25-24. Med ett minutt og 15 sekunder igjen skaffet han straffekastet som sendte Norge to mål foran, og håndballgutta greide å holde unna.

– Da Torbjørn reddet, tenkte jeg at det kom til gå. Da var det ingen som skulle stoppe oss. Nå skal jeg drømme natten lang om denne opplevelsen her, forteller Myrhol.

Dermed er det Norge som får møte Frankrike i VM-finalen på søndag. Kroatia skal spille bronsefinale mot Slovenia i morgen.

Generasjonsskiftet



Håndballgutta som Myrhol nå spiller med, er resultatet av et svært vellykket generasjonskifte på landslagt. 34-åringen var med på Norges forrige oppsving, da håndballgutta tok sjuendeplass i VM 2005 og sjetteplass i EM 2008. Deretter falt Norge ned i en bølgedal, mange ga seg og unge talenter kom til.

Nå er skiftet gjennomført - med Bjarte Myrhol i spissen. Landslagskollegene beskriver ham som «lagets pappa», mannen som tar vare på alle. Han er Norges hærfører, og den landslagssjef Christian Berge sender i frontrekken når håndballgutta skal ut i krigen.

Det laget som Myrhol er en del av nå, en tropp med en snittalder på 24,7 år, er en gjeng for framtiden. Og veteranen innrømmer at han nærmest er litt lei seg for at han ikke har ubegrenset med år igjen som håndballspiller.

– På en måte så er jeg litt skuffet. For jeg skulle gjerne fått noen år til sammen med denne gjengen her, sier han.

Går for gull

Myrhols karriere har vært fullspekket med oppturer og nedturer, både med klubb og landslag. Kanskje flere skuffelser enn gleder, og fjoråret ble et tøft år håndballmessig for 34-åringen:

Først glapp EM-bronsen i Polen. Deretter fikk Norge muligheten til å kvalifisere seg til OL i Rio, men tapte. Til slutt kom VM-kvalifiseringen, mot Slovenia. Heller ikke det gikk veien.

Norge kom til slutt til mesterskapet i Frankrike via wild card fra IHF, og nå får Myrhol endelig oppfylt en medaljedrøm med landslaget. Det kan bli gull også - men da må han lede sine menn til én seier til: Mot Frankrike på søndag.

– Det er vanskelig å sette ord på dette. Tankene går allerede til Frankrike. Det har begynt å gå opp for meg at vi skal spille en VM-finale. Men jeg blir rørt når jeg ser på spillerne mine. Det er veldig mange gode prestasjoner av dem i dag, sier trener Christian Berge til VG.