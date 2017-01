Reddet VM-finalen i siste sekund: – Det er bare helt vilt!

PARIS (VG) (Kroatia-Norge 25-28) Her redder Torbjørn Bergeruds venstre kne Norges første VM-finale. Strafferedningen i siste sekund kom alt annet enn tilfeldig.

– Det ble skriking og roping. Det er mange følelser som skal ut på en gang der. Ubeskrivelig. Det er bare helt vilt, sier 22-åringen som ble matchhelt. Landslagssjef Christian berge kunne ikke vært mer enig:

– Jeg er glad for den kneskåla der i dag! Den redningen er matchavgjørende. Men det er ikke bare den, det er mange redninger gjennom kampen. Vi har en målvakt i verdensklasse i dag.

Zlatko Horvat plaget Norge med åtte mål i den tapte bronsekampen i fjorårets EM. han fortsatte med tre strake straffer i semifinalen, men så reddet Bergerud først en straffe fra kroatenes skuddsikre høyrekant før Horvat fikk sjansen til å gi Kroatia finaleplassen i aller siste sekund av ordinær tid.

Bergerud beveget sinde 199 cm ut til merket for keeperens begrensing på straffer. En lynkjapp bevegelse med venstre fot stoppet venstrehåndsskuddet.

– En sinnssykt deilig følelse å ta det siste straffekastet, forklarer han.

– Jeg bestemte meg forholdsvis tidlig for hvor jeg skulle gå. Når jeg ser hvem som kommer. På grunn av hva vi har sett på video. Han hadde ikke skutt straffer ned der tidligere i kampen og når det skal avgjøres så går han kanskje tilbake til favoritten. Det var det jeg satset på og det lykkes!

Forklarer Bergerud som ble sittende på gulvet etter superredningen. Ekstraomgangene var sikret.

– Jeg forsto det nesten ikke selv. Det kjentes nesten som vi vant kampen. Det var bare en sinnssyk deilig følelse, smiler han.

Keeperkollega Espen Christensen kom selv inn og slapp inn to straffer fra Horvat. han sier:

– Man har hørt lenge at Torbjørn har potensial til å bli blant verdens topp tre beste keepere. I dag viser han det. Jeg gleder meg til å se på film hva jeg gjorde da han tok straffen, jeg tror jeg hoppet opp og skrek mot dommeren noe slikt som «rettferdigheten seiret», ler Christensen.

– Vi har sett på video at mange av straffene hans går ned til venstre. Og da gikk jeg for det og lykkes, sier han og får igjen for de nøye forberedelsene han har gjort sammen med keepertrener Steinar Ege.

Norges nye sisteskanse spilte til 10 poeng på VG-børsen. Det har ingen norsk keeper gjort siden nettopp Ege var fantastisk mot Russland under VM hjemme hos Bergerud i Drammen for ni år siden.

– Det gikk fint – stort sett – litt småslurv her og der. Men totalt sett så må jeg si meg fornøyd, sier Bergerud nøkternt.

– Følte du at dette skulle bli din match?

– Jeg føler det foran hver eneste match jeg. Før vi setter i gang med oppvarmingen og når kampen begynner, så føler jeg alltid at dette skal bli min dag.

Søndag kommer VM-finalen foran et stappfullt Bercy i Paris.

– Det er mulig. Det er 60 minutter med håndball. Vi har alle muligheter til å vinne der også, hevder keeperen svært offensivt.

– Jeg tror ikke andre enn oss selv hadde trodd at vi nå skulle stå i en finale. Det er bare sinnssykt deilig. Vi kommer litt bakpå i perioder, men viser en fantastisk lagmoral og kjemper oss tilbake gang på gang på gang. Kroatene blir slitne og går tilbake favorittbevegelser og favorittskuddene og da tar vi dem der.

Kaptein Bjarte Myrhol – som også spilte til 10 poeng på VG-børsen – sier om keeperen:

– Han er på sett og vis grunnen til at vi står i finalen. Han har en voldsom innsats. Når han går riktig, så tar han ballen. Han har en kapasitet som overgår de aller fleste.

Det er helt rått å ha ham. Endelig så er det vi som får opp en slik én.

Men Bergerud vil dele æren med forsvarssjef Myrhol og resten av laget.

– Det er hyggelig det. Men det er ikke bare meg. det er et godt forsvar foran meg som hjelper meg å få redningene. I dag er det flere skudd fra ni meter som jeg får treff på. Og det har ekstremt mye med forsvaret å gjøre

– Eivind Tangen har lyst på en fridag lørdag gjelder det deg også?

– Ja. Vi kan gjerne ta en liten økt, men jeg tror ikke det blir noen hardkjør i morgen. Tiden får vise hva lørdagen skal inneholde. Jeg trenger bevegelse. Ellers så stivner jeg bare til i hele kroppen, sier keeperhelten og trodde ikke han slapp unna det restituerende isbadet etter semifinalen.

På norsk herrehåndballs varmeste kveld.