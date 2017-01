Norges motstander klar – revansjekamp mot Kroatia

(Spania-Kroatia 29-30) Det blir en gedigen revansjekamp mot Kroatia for Norge i semifinalen fredag. Kroatene vant et sekunddrama mot Spania i Montpellier.

Etter å ha slått Kroatia under gruppespillet i fjorårets EM tapte Norge bronsefinalen i Krakow så det sang – 31-24. I april ble det et nytt nederlag for kroatene, som sikret seg OL-billetten ved å banke Norge 27-21 i Herning.

Norge har massevis å revansjere mot et lag Norge har spilte mange gode kamper mot. Også i EM-kvaliken i 2015 ble kroatene slått hjemme i Stavanger mens Norge vant en stor seier Kroatia i Tunisia-VM for 12 år siden. Da kom Ivano Balic & co. rett fra OL-gull.

Frankrike og Slovenia gjør opp om den andre finaleplassen i Paris torsdag. Hjemmefavoritten måtte i kveld grave dypt for å slå Sverige 33-30 i kvartfinalen, mens Slovenia sikret seg semifinaleplass etter 32-30 over Qatar.

Kroatia ledet 17-15 til pause etter at skytteren Marko Mamic hadde dominert omgangen. Tometersmannen hamret hele 13 skudd mot det spanske målet – åtte av dem gikk inn.

Viktig for kroatene der dominante Domagoj Duvnjak slet med et lite skadeproblem.

Spanjolene startet sterkt. Venstrekanten Angel Fernandez svevde inn til seks scoringer, men spanjolene mistet initiativet mot laget de slo i fjorårets EM-semifinale.

I begynnelsen av 2. omgang fortsatte kroatene kjøret. Veterankeeper Ivan Stevanovic reddet skudd og kroatene økte ledelsen til 21-16 de første fire minuttene etter pause. Da tok Spania-trener Jordi Ribero time out i et forsøk på å få orden på kaoset.

Kroatia har slitt i angrep og scoret bare 21 mål mot både Tyskland og Egypt.

Spanjolene kom tilbake med et par scoringer. Alex Dushevajev var både god å heldig da han satte fire strake scoringer. Plutselig lå Spania bare ett mål bak med et kvarter igjen å spille.

Dushebajev utlignet til 28-28 seks minutter før slutt. Men kroatene kom tilbake med to scoringer. Da Zlatko Horvat satte inn 30-28 to minutter før slutt fra høyrekanten begynte det å lukte VM-semifinale.

Valero Rivera reduserte på straffe før Kroatia-trener Zeljko Babic tok time out og la en plan for det siste angrepet. Playmaker Luka Cindric bommet på to skudd, men spanjolene klarte ikke å utligne i de hete sluttsekundene.

PS! Kroatene klarte ikke å følge opp suksessen med EM-bronse og seier over Norge i OL-kvaliken da de kom til Rio. Der ble det tap 27-30 for Polen i kvartfinalen.