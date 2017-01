Norges kamp mot klokka: Måtte rett i isbad etter VM-triumf

NANTES (VG) De norske håndballgutta har fått en drømmeåpning på VM. Men de rakk knapt å juble over triumfseieren mot Russland før de måtte i isbadet for å bli klare til dagens møte med gullfavoritt Frankrike.

– Det er artig med fire poeng av fire mulige. Fantastisk artig. Det er lettere å bygge selvtillit på dette, sier en fornøyd landslagssjef Christian Berge til VG.

Norge var forberedt på en beintøff kamp mot Russland i går, men med en forrykende åpning ble russerne parkert totalt på VM-parketten av lynkjappe norske bein med sluttresultatet 28-24. En stund var ledelsen oppe i hele åtte mål, og håndballgutta berget til slutt i land sin andre seier på to kamper så langt i mesterskapet.

Før VM satte Norge seg et mål som mange beskrev som regelrett hårete: De ville bli blant de to beste lagene i gruppen. Med gårsdagens seier er drømmestarten et faktum, og håndballgutta er på stø kurs mot å nå målet.

– Om vi spiller godt mot Frankrike og vinner de to siste kampene, så er det klart vi kan greie det. Delmålet vårt er å bli topp to. Hva som skjer etter det har vi ikke snakket så mye om, sier Espen Lie Hansen til VG.

Veien videre



To av tre tøffe VM-hinder er forsert. Etter Frankrike-kampen venter de to nasjonene som på forhånd ble antatt å være svakest: Brasil og Japan. En åttedelsfinale er så å si sikret allerede, men greier Norge å bli topp to, vil motstanden i cupspillet bli enklere.

Norge krysses mot gruppe B, som består av Spania, Slovenia, Island, Makedonia, Tunisia og Angola.

– Vi har hatt troen på at dette kan gå hele tiden, vi, sier Sander Sagosen til VG med et bredt smil. Norges oppkjøringskamper mot Sverige var ingen fryd for øyet, og det var mye som skurret i åpningskampen mot Polen. Men i går fungerte det aller meste.

– Vi fulgte gameplanen vår til ti i stil. Stemningen var god i laget helt fra morgenen av. Det var mye latter og lave skuldre. Åpningsnervene var borte, og vi hadde lyst til å gå ut og vise hva vi var gode for, sier Bjarte Myrhol til VG.

Det greide Norge. Etter kampslutt ble spillerne geleidet hurtig gjennom pressesonen. Med bare 22 timer til neste VM-kamp hadde ikke håndballgutta mye tid å kaste bort, og pressesjef Lars Otto Bjørnland klappet spiller etter spiller på skulderen for å jage dem videre, mens han sa det magiske ordet: «restitusjon».

Fransk hviledag



Frankrike hadde spillefri i går, og har dermed fått en mer behagelig reise inn mot søndagens møte med Norge.

– Vi har noen tunge bein nå, mens de har fått en hviledag ekstra. Men sånn er gamet, sier Sagosen.

Spillerne spiste restitusjonsmat mens de snakket med pressen, og deretter bar det rett i garderoben, hvor det ventet isbad for å la kulden jobbe med muskulaturen.

– Jeg gleder meg ikke akkurat, det gjør jeg ikke, gliste Espen Lie Hansen.

Men møtet med gullfavoritt Frankrike søndag ettermiddag, var håndballgutta mer enn klare for.

– Det kan bli en artig kamp. Vi har slått dem før, og de er nok mer stresset enn vi er. Vi kan spille med skuldrene nede, mens de er på hjemmebane og må vinne, sier Hansen.

Også landslagssjef Christian Berge mener mulighetene er til stede for å ta en fransk skalp søndag.

– Jeg ser muligheter, selv om vi ikke har hatt mye tid til å analysere Frankrike. Jeg skal se på det i natt. Men inngangen vår til dette er slik: Vi synes det er sinnssykt artig å spille slike kamper, med en fullstappet hall mot verdens antatt beste lag. Vi har alt å vinne.