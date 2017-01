Norge møter legenden Lazarov i åttedelsfinalen

(Makedonia-Island 27-27) Norge kunne møtt marerittmotstanderen Island, men får i stedet Makedonia og legenden Kiril Lazarov (36) i åttedelsfinalen i håndball-VM lørdag. Barcelona-stjernen er VMs suverene toppscorer.

Norge møter Japan i en betydningsløs VM-kamp kl. 20.45 torsdag kveld. Men det er om to dager det skjer. I den gamle OL-byen Albertville kommer matchen mot Makedonia. Norge hadde trøbbel med makedonerne i fjorårets EM. Mellom de store triumfene mot Polen og Frankrike endte dramaet 31–31 – Lazarov scoret hele 11 mål.

Med seier mot Makedonia kan det bli et slag om Norden mot Danmark i kvartfinalen kommende tirsdag. Danskene møter svake Chile i sin åttedelsfinale.

To norske VM-helter: Kåret blant verdens største talenter

Håndballgutta har ikke slått Island i mesterskap siden Kjetil Strand satte rekord med sine 19 mål i 36-33-kampen under EM for 11 år siden. Senest i EMs åpningskamp i fjor tapte Norge for islendingene. I fem mesterskap på rad har Norge tapt for Sagaøya.

Det så lenge ut til å bli et nytt oppgjør mot Island. De ledet med fem mål med 22 minutter igjen av den avgjørende kampen mot Makedonia. Men mot slutten kom Lazarov og Makedonia sterkt.

Tangen ble You Tube-hit: Husker du denne kunststraffen?

Makedonia-trener Lino Cervar – som tidligere har hatt suksess med Kroatia – satset stadig med syv spillere i angrep. Islendingene spilte godt i forsvar og kunne score i det tomme buret. Men så mistet Island initiativet. Makedonia var kom opp på uavgjort da det gjensto bare fire minutter.

Makedonias storstjerne Kiril Lazarov inn syv mål og har nå 1021 scoringer på sine 125 landskamper. Den 36 år gamle Barcelona-stjernen har vunnet Champions League med den spanske toppklubben etter en omfattende karriere som også har inneholdt klubber som Atlético Madrid, Ciduad Real og Veszprém.

Han ble utvist for protester midt i 2. omgang, men kom sterkt tilbake sammen med sin bakspiller-bror Filip Lazarov. Kiril Lazarov står notert med 44 mål i VM. Det er hele 10 flere enn nummer to på listen, Tunisias Amine Bannour.

Fikk du med deg? Derfor måtte Norges keeper ut for å spy

Island kunne fått Norge som motstander lørdag, men må nå i stedet til Lille for å møte hjemmenasjonen Frankrike med 35.000 tilskuere i ryggen. En nesten umulig oppgave.

Islendingene ledet 15–13 ved pause etter en ganske rotete 1. omgang der begge lag i perioder tok ut keeper og satset med syv angrepsspillere. Det førte til flere scoringer i tomt bur.