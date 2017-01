NANTES (VG) (Japan - Norge 23-38) Japan ble en enkel oppgave for håndballgutta. Nå venter større utfordringer: Om under to døgn skal Norge ut i åttedelsfinale, mot Makedonia og VMs toppscorer, giganten Kiril Lazarov (36).

– Det blir kjempetøft. Det blir en kamp med mye duellspill, og de spiller mye sju mot seks. Vi må på en eller annen måte forsøke å komme oss ut på Lazarov, selv om de spiller overtall. I tillegg har de to tankser inne på strek som vi må komme oss rundt. Det sier seg selv at det blir en god dose analyse nå, det venter oss en tøff kamp, sier Bjarte Myrhol til VG.

Da Makedonia og Island spilte uavgjort torsdag kveld, ble det klart: Norges motstander i åttedelsfinalen blir Makedonia og storskytteren Kiril Lazarov. 36-åringen har scoret hele 44 mål så langt i VM og er toppscorer - og den keivhendte veteranen har gode minner når det gjelder Norge.

Håndballgutta møtte Makedonia i mellomspillet under EM i fjor, i en høydramatisk kamp som til slutt endte uavgjort 31-31. Lazarov var mannen bak hele 11 av de makedonske scoringene.



– Vi får å gjøre med en av tidenes målscorere. 1000 mål i Champions League sier sitt. Han er god på å hoppe rett opp, og det er vanskelig å få kontakt med ham. Men vi er helt nødt til å få kroppskontakt, det nytter ikke å stå og blokke på den skuddarmen der, sier Myrhol.

Husker du? Norge med bittert poengtap i EM

En av hovedutfordringene med å møte Makedonia, er at de spiller mye sju mot seks i angrep. Bjarte Myrhol er usikker på om Norge er godt nok rustet til å møte nettopp det.

– Der må jeg si «nja». Vi har ikke spilt så mye mot det. Sju mot seks er litt enten eller. Har man flyt, kan man få noen baller i mål av det. Men jeg må si «nja».

Fredag formiddag setter de norske håndballgutta seg på et charterfly i kystbyen Nantes, og drar østover mot Albertville. I byen som arrangerte OL i 1992 skal Norge først kjempe om en plass i kvartfinalen, og kanskje også om en semifinaleplass.

Åttedelsfinalen spilles lørdag, og ved seier der kan Norge få et gigantmøte med Danmark i kvartfinalen.

VG LIVE: Slik var kampen mot Japan

Mange spillere i sving



Torsdagens møte med Japan var uten betydning i VM-sammenheng. Håndballgutta hadde ingen problemer med å rykke i fra japanerne og holde en komfortabel ledelse gjennom kampen, og landslagstrener Christian Berge fikk satt mange mann i sving. Spillere som ikke har fått mye tid på parketten tidligere i VM, fikk verdifulle minutter mot Japan.

Tangen ble You Tube-hit: Husker du denne kunststraffen?

Deriblant André Lindboe, som inntil torsdagens kamp ikke hadde vært på banen. Magnus Jøndal startet på venstrekanten for Norge, men etterhvert ble det Lindboe som tok over. I det 27. spilleminutt fikk Elverum-spilleren også sin første VM-scoring.

I tillegg fikk Espen Christensen tillit fra start mellom stengene for Norge, og med ti redninger i første omgang og en redningsprosent på 39, har også han startet VM-maskineriet.

To norske VM-helter: Kåret blant verdens største talenter

Storseier



– Kapteinen Bjarte Myrhol går foran begge veier, fastslo Randi Gustad på TV2-sendingen.

Da pausesignalet lød i Hall XXL i Nantes, hadde Norge satt inn 19 mål. Det er høyst godkjent på 30 minutter. Også i andre omgang fortsatte Christian Berge å alternere mellom spillere, i det som etter hvert utviklet seg til å bli en god treningsøkt for Norge.

Med ti minutter igjen av kampen var den norske ledelsen oppe i ti mål, med sifrene 30-20. Norge rakk til slutt å sette 38 baller bak den japanske keeperen Kai.

Når håndballgutta ankommer Albertville fredag, rekker de en treningsøkt i kamphallen på ettermiddagen. Da er det kun ett døgn igjen til møtet med Makedonia.

VG oppdaterer saken