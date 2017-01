Norge klare for åttedelsfinale etter lekestue mot Brasil

NANTES (VG) (Norge - Brasil 39-26) Etter å ha herjet med Brasil er Norge klare for åttedelsfinale i VM. Veien videre i mesterskapet ser også lys ut - håndballgutta har så å si sikret andreplassen i gruppe A.

Norg trengte poeng mot Brasil i dag for å være sikret sluttspill i VM, og etter et jevnspilt første kvarter rykket Norge fra. Brasil ble regelrett parkert i Hall XXL i Nantes, Norges ledelse var i en periode i andre omgang oppe i hele 12 mål.

Nå er Norge klare for åttedelsfinale, og det skal mye til om de ikke også blir nummer to i den tøffe VM-gruppen. Det betyr mye - en andreplass gir enklere motstand i neste runde, og antakelig en lettere vei til kvartfinale. Det gleder landslagstrener Christian Berge.

– Vi ville ha Brasil slitne tidligst mulig. Derfor løp vi på alt. Det er moro å se at guttene slipper seg løs. Litt av vår identitet handler om å lage mange mål på kontringer. I dag gjør vi det, og det er moro, sier Berge til TV 2.



Reddet og spydde



Før avkast visste håndballgutta at poeng mot Brasil ville sikre åttedelsfinale, og etter alle solemerker også andreplassen i gruppa. Men de var forberedt på en tett og tøff match, og i åpningen av kampen holdt brasilianerne godt følge med Norge.

Etter ti minutter var de imidlertid tre mål bak - kantspillerne Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen var på hugget, og inne på streken fikk Bjarte Myrhol enormt mye plass å boltre seg på. I løpet av 11 minutter kom kapteinen til hele seks avlutninger, de fleste av dem assistert av en meget god Kent Robin Tønnesen.

– Det fungerte veldig bra i dag. Dette gir en god følelse inn mot de neste kampene. Vi møter et utrolig godt lag som vi visste at vi ikke kunne undervurdere. Så jeg syns vi gjør en fantastisk kamp. Vi står knallbra i forsvar, Torbjørn er god helt bakerst og vi scorer mange mål, forteller Tønnesen.



Bakerst sto Torbjørn Bergerud en god kamp, da den første timeouten kom hadde han en redningsprosent på 44. Men så fort signalet for timeout kom gikk keeperen bort til søppelbøtta ved siden av den norske benken, bøyde seg over den og kastet opp.

Espen Christensen og Ole Erevik sto sammen med Bergerud, og ga ham drikke da han reiste seg opp igjen. Målvakten var tydelig uvel, men gikk tilbake på parketten - og spillet utover i omgangen bar ikke preg av at han ikke var i form. Til pause sto han med en redningsprosent på 38 etter å ha stoppet åtte av 21 skudd.

Brasil holdt godt følge med Norge gjennom store deler av omgangen, men de siste fem minuttene rykket håndballgutta fra. Christian Berge ba spillerne gå mer rett på mål i siste timeout før hvilen, og da smalt det godt om ørene på den brasilianske keeperen Maik Santos.

Da lagene gikk i garderoben, hadde Norge hamret inn solide 18 mål og sikret seg en luke på fem mål ned til Brasil.

Lekestue



Tre minutter ut i andreomgang hadde Kristian Bjørnsen og Gøran Johannessen sørget for at ledelsen hadde vokst til sju mål, og Brasil fikk en formidabel oppgave med å skulle hente inn igjen et hardtkjempende norsk lag.

De kjørte seg fast i et aggressivt norsk forsvar, og Norge utnyttet fart og kontringer. Faktisk tok det seks minutter før Brasil greide å få en avslutning på Bergerud, og sju minutter før de fikk omgangens første scoring.

Norge hadde med andre ord stålkontroll, men viste samtidig god moral i å greie å holde intensiteten oppe i starten av omgangen. Tempoet falt noe midtveis, men Brasil klarte aldri å komme nærmere enn seks mål.

Sagosen spilte en meget god kamp, og banket både spillemål og sjumetere i mål. Midtveis i andreomgang var Norge oppe i 30-20-ledelse, og Norges VM-debutant og landslagsfersking Magnus Abelvik Rød satte inn hele seks scoringer mot slagne brasilianere.

– Jeg har sittet mye på benken her nede, så det var gøy å få komme inn og bidra litt. Styrken min er at jeg er fleksibel. Jeg behersker alle spillets faser. Jeg vet jeg har mange kvaliteter inne. Det var moro å få vist de fram nå, sier Abelvik Rød til TV 2.

Helt på slutten av kampen fikk Norge forsøkt seg på å spille sju mot fem i angrep - da var ledelsen oppe i hele 12 mål.

