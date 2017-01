Norge klar for VM-finalen!

PARIS (VG) (Kroatia - Norge 25-28 etter ekstraomganger) Norges landslagssjef Christian Berge kastet seg ned på knærne og gråt av glede da håndballgutta hans ble klar for VM-finalen etter ekstraomganger mot Kroatia.

– Det er vanskelig å sette ord på dette. Tankene går allerede til Frankrike. Det har begynt å gå opp for meg at vi skal spille en VM-finale. Men jeg blir rørt når jeg ser på spillerne mine. Det er veldig mange gode prestasjoner av dem i dag, sier Christian Berge til VG.

MATCHVINNER: Keeper Torbjørn Bergerud. Foto: Benoit Tessier , Reuters

– Det var helt sykt. Ord kan ikke beskrive hva som gikk gjennom hodet mitt da han tok den. Vi har matchvinnere over alt. Det er slikt vi vinner titler på. Vi kan fort ta Frankrike i finalen også, sier Sander Sagosen om Torbjørn Bergeruds strafferedning som sørget for at VM-semifinalen gikk til ekstraomganger.

– Jeg bestemte meg tidlig for hvor jeg skulle gå på den siste straffen. Han hadde ikke satt så mange straffer der, men på video hadde han satt mange der. Så da tok jeg sjansen, sier Bergerud til VG om straffen i kampens siste sekund.

Svak åpning



– Det blir en tøff kamp, jeg gleder meg utrolig mye. Vi skal gjøre alt vi kan for at det skal bli gull, sier keeperhelten om søndagens finale mot hjemmefavoritten Frankrike.

Norges vant den første VM-semifinalen de spilte i håndball for herrer noensinne. Mot Kroatia, som Norge ikke har lyktes mot ved liknende anledninger tidligere. I dette mesterskapet og foran kampen om retten til å spille om VM-gull mot Frankrike klokken 17.30 søndag, talte det meste i Norges favør.

Les semi-analysen til VGs håndballekspert Jostein Overvik

Innledningen var ikke så god, sett med norske øyne. Kent Robin Tønnesen pådro seg to minutters utvisning og Kroatias Ivan Stevanovic reddet straffekast fra Sander Sagosen. Etter åtte minutter hadde Norge til gode å score mål, før Bjarte Myrhol reduserte.

Men Duvnjak demmet opp og dempet Norges offensive energi, og dunket hendene mot brystet som var han Tarzan da han vred inn Kroatias fjerde scoring (4-1).

Espen Lie Hansen sørget imidlertid for at semifinalefavoritten slapp med skrekken. Med ett sto det 6-6, etter Lie Hansens mål nummer tre.

Leste du denne? Sagosen: Nå skal vi jammen ha medalje med hjem

Saken fortsetter under videoen

Norge gikk til pause med to måls ledelse, etter at Sander Sagosen ikke klarte å presse omgangens siste skudd ned.

Bakgrunn: Norge har aldri vært friskere

– Vi er fornøyd med veldig mye. Vi må fortsette å løpe mot dem hele veien, sa assisterende trener Børge Lund til TV 2 foran siste ordinære spilleminutter.

Starten på 2. omgang ble omtrent like svak som den første, sett med norske øyne.

Men så tok kaptein Myrhol grep, og Bergerud var tilbake i mål – og reddet – og Sagosen dro en lang høyre arm rundt Kroatias midtforsvar. Endelig Sagosen, endelig et bitte lite pusterom?

Nja, to mål foran raskt redusert til ett. Pluss - eller minus - Ivan Pesic reddet da Norge spilte i overtall.

Saken fortsetter under videoen



16-15 til Kroatia.

Med 20 gjenstående minutter måtte Sagosen & co få orden på hodene, føttene og skuddene. Da kom den første strafferedningen. Bergerud reddet Horvats forsøk som kunne blitt 18-16.

Sagosen kittet sitt straffekast - mens kjærsten Hanna Oftedal på tribunen ikke torde se - i tverrliggeren; dommerne blundet og spillerne fomlet.

Smart Berge-trekk



Trener Berge tok ut målvakten for å spille med en ekstra utespiller - eller to - da Kroatia måtte spille i undertall. Suksess: 18-18 og 19-18. Sagosen og Magnus Jondal.

Tangen til Myrhol på strek: 20-19 til Norge, åtte minutter igjen.

Puh!

Så - Kroatia to foran i undertall ved Tin Kontrec.

Spørsmålet var nå - med drøyt fire minutter igjen av ordinær spilletid - om Norge kunne klare å ro i land VM-finaleplassen.

Christian Berge tok en ny time out, ett minutt før slutt på 21-22. Med andre ord siste sjanse. Sander Sagosen utliknet til 22-22 da det gjensto 55 sekunder. Med fem sekunder igjen ble klokken stoppet, med Kroatia i angrep.

Ett sekund igjen: Straffe til Kroatia!!!

Torbjørn Bergerud reddet Horvats straffe - igjen!!!

– På sett og vis der det han vi kan takke for dette, sier Myrhol om Bergerud - etter sitt 591. mål i semifinalens absolutt siste spilleminutt.

– Han er vår matchvinner. Han kommer til å bli verdens beste, om han ikke er det, sier Sander Sagosen om Keeper-Torbjørn.

For en thriller!



Ekstraomganger:

Overtallsspill til Kroatia og Marko Mamic sørget for 23-22. Sagosen gikk opp for skudd to ganger, uten uttelling. Horvat - straffebommeren - inn fra høyre kant.

Uttelling.

Ikke kom og si at det så bra ut for Norge; Tangen bommet. Men O'Sullivan brøt frem et straffekast, som Tønnesen omsatte til 24-23 i kroatisk favør.

– Tønnesen er iskald. Det har han alltid vært. Han ser bare fremover, sier Christian Berge om Tønnesen som vekslet mellom å være lunken og brennhet.

Bjarte Myrhol kastet seg inn i de siste fem ekstra minuttene med en slags dødsforakt. Kroatias Musa hadde et lite pip igjen og utliknet. Men det det var mer kraft igjen i Berges menn. De sto imot i forsvar, Duvnjak bommet for gud vet hvilken gang?

Nærmest med største selvfølge scoret kaptein Bjarte Myrhol semifinalens siste mål i sin landskamp nummer 200.

– Jeg er skikkelig takknemlig for at det gikk vår vei, sier Norges kaptein.