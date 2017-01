Norge kan møte omstridt regel i kveldens VM-åpning

NANTES (VG) Når Norge VM-åpner mot Polen i kveld, er landslagssjef Christian Berge (43) spent på om polakkene vil benytte sjansen til å komme med syv mann i angrep.

– Det kan godt være at de gjør det. Så får vi se hvordan vi løser det. Vi har ikke fått øvd så mye på dette som de lagene som spilte OL har gjort, sier Berge til VG.

1. juli i fjor lanserte Det internasjonale håndballforbundet (IHF) fem nye regler. En av dem sørger for at det nå er tillatt for et lag å bytte ut keeper med en ekstra utespiller, som ikke trenger å iføre seg målvaktstrøye. Det betyr at et lag kan komme med syv utespillere i angrep, mens målet i andre enden står tomt.



Regelen trådte i kraft før OL i fjor sommer, og har vært svært omdiskutert og omstridt. Norge greide ikke å kvalifisere seg til lekene i Rio, og fikk dermed ikke testet ut det nye regelverket.

– Vi har ikke fått øvd like mye på det som de nasjonene som spilte OL. Vi fikk prøvd oss litt i kamp mot Belgia, men kvalitetene i det laget er kanskje ikke like hvasse som hos det vi møter i kveld. Det er litt spenning i det, sier Berge.

Kjedeligere håndball



Norge har forberedt seg på at en situasjon hvor de møter syv utespillere vil oppstå i VM. Men Berge liker det ikke.

– Jeg liker den klassiske måten å spille håndball på. Jeg synes regelen gjør håndballen kjedeligere. Det blir mindre trøkk, mindre fart og mindre duellspill i de kampene hvor det spilles mye sju mot seks, sier han.

– Kommer Norge til å benytte seg av en syvende utespiller i VM?

– Normalt ikke, ikke i dag i alle fall. Det kan kanskje skje i løpet av VM, men vi er bedre seks mot seks enn vi er med syv mot seks.

Skadeskutte polakker



Norge VM-åpner med et smell mot Polen i kveld, et polsk lag som mangler flere sentrale spillere. Storscoreren Karol Bielecki har gitt seg, det samme har Marcel Lijewski. Polen sliter i tillegg med en relativt lang skadeliste, så det blir et litt annerledes lag som står på parketten i dag enn hva Norge har vært vant med å møte.

– Vi har forberedt oss så godt som overhodet mulig, på hvilket system de kommer med, hvilke skyttere de har og så videre. Men informasjonsbanken er ikke så stor som den var på de andre spillerne, sier Berge.

– Er det noe som bekymrer deg?

– Jeg liker å ha kontroll. Men det blir uansett en grisetøff match. Det er åpningskamp, og det er nerver, sier han.

Strekspiller Joakim Hykkerud forteller at de har sett tre kamper med «nye Polen» på video i forkant av dagens VM-åpning. Han understreker at de fleste spillerne er godt kjent for det norske laget.

– Systemet de bruker er også det samme. Men de kommer med nye folk, som har sult og glød slik som vi har. Det blir litt annerledes, sier han til VG.

