Norge herjet med Makedonia - klare for VM-kvartfinale

ALBERTVILLE (VG) (Norge - Makedonia 34-24) Etter en uhyre jevn førsteomgang dro Norge fra og så seg aldri tilbake. Nå venter kvartfinale i VM - og sjansen er stor for at den blir mot Danmark.

Det tok riktignok en halvtime, men da Norge satte inn høygiret, hadde ikke Makedonia nubbsjans til å holde følge. I den siste omgangen var det norske håndballgutta best i absolutt alt, og holdt til tider lekestue med makedonerne.

Det betyr at VM-toget ruller videre for Norge, som nå har to hviledager på seg før de skal spille kvartfinale tirsdag. Den går etter all sannsynlighet mot Danmark - danskene møter Ungarn i sin åttedelsfinale i morgen og er store favoritter.

En VM-kvartfinale mellom Norge og Danmark - snakk om «slaget om Norden».

Jevn batalje



Norge kom godt i gang mot Makedonia, Sander Sagosen hamret inn tre kjappe scoringer fra både straffemerket og i spill. Bakerst var Torbjørn Bergerud på hugget helt fra start, og fikk tidlig noen gode og viktige redninger.

Makedonernes storskytter Kiril Lazarov var den største trusselen mot det norske forsvaret, men et hardkjempende norsk forsvar, med Bjarte Myrhol i spissen, lot ikke 36-åringen få noe gratis. Makedonia kom ut i sitt kjente sju mot seks-angrep, og de norske gutta hadde mer enn nok å henge fingrene i.

Etter 12 minutter viste lystavla i hallen 5-5. Sagosen, som hadde åpnet forrykende, bommet på straffekast og Makedonia hadde hentet inn igjen Norge - men fem minutter senere var håndballgutta i ledelsen med en tre mål stor luke.

Bergerud fortsatte å stoppe skudd bakerst for Norge, men det gjorde keeper Kiril Kolev i det makedonske målet også. Han plukket flere klare scoringssjanser for Norge, og både Sagosen og Myrhol ble stoppet av målvakten etter å ha kontret seg alene med ham.

Målvaktskampen ble jevn utover i omgangen, og det ble selve kampen også. Norge gjorde feil i begge ender, og etter 21 minutters spill var stillingen 8-8.

Christian Berge valgte etter en timeout å sende Eivind Tangen inn på parketten, han åpnet med en bom, men satte deretter inn et par viktige scoringer for Norge. Det ble han som satte inn Norges siste scoring før pause, målet som sikret at håndballgutta kunne gå i garderoben med tomålsledelse 12-10.

– Dette kunne sett stygt ut om vi ikke hadde hatt en strålende Bergerud bakerst, sa Randi Gustad i TV2s studio i pausen. 22-åringen sto med en redningsprosent på 44 i første omgang.

Lekestue



Andre omgang åpnet med at Kristian Bjørnsen straffet Makedonia på det de spiller mest på - å ta ut keeper og kjøre sju mann i angrep. Høyrekanten snappet ballen, satte fart på til han var rimelig nær målgårde og slapp ballen inn i det tomme målet.

Eivind Tangen fulgte opp med å bevise sin enorme skuddarm, og da Magnus Jøndal sekunder senere gjorde som Bjørnsen og sendte ballen inn i et tomt makedonsk mål, var den norske ledelsen plutselig oppe i fem mål.

Makedonia ble offer for kjappe norske bein, og ti minutter ut i omgangen var den norske ledelsen vokst til sju mål.

Magnus Jøndal ble et godt symbol på Norges voksende dominans da han lekte inn håndballguttas 22 mål for kvelden. Innspillet fikk han via en strålende backhand-pasning fra Sagosen, Jøndal grep ballen i lufta og lobbet elegant over keeper Blagojche Trajkovski.

– Den scoringen der skulle blitt malt, utbrøt TV 2-kommentator Bent Svele.

Sagosen fortsatte å dytte ballen til Jøndal, og vingen scoret like godt to ganger til på rappen før Sagosen skjøt selv og sendte Norge opp i åtte måls ledelse. Makedonia evnet aldri å nærme seg, og Norge kunne til slutt berge i land VM-avansementet uten problem.

