NHF bekrefter Flensburg-interesse for Berge

PARIS (VG) Christian Berge (43) jobber dag og natt for norsk VM-medalje. Landslagssjefen vil ikke snakke om interessen fra gamleklubben Flensburg-Handewitt. Den blir bekreftet av presidenten i Norges Håndballforbund.

– Det har vært en kontakt mellom Flensburg og Christian. Saken har vært luftet, som det heter. Men nå handler alt om VM, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

Hyller Kristoffersen: – Kall meg gjerne «fælingen» fra Rælingen

– Uhhh. Vil ikke. Vil ikke. Har ikke hatt noe fokus på det. Nå har jeg kun fokus på Kroatia, sier Berge selv på vårt spørsmål. Han har kontrakt som landslagssjef til etter OL i 2020.

Lio vil ikke gi noen vurdering av hvor stor realisme det er i TV 2s nyhet to dager før åpningskampen mot Polen: «Landslagssjefen kan være tapt etter VM». Suksesstrener Ljubomir Vranjes skal ønske seg vekk fra Flensburg, som nå leder Bundesliga og i 2014 vant Champions League med Vranjes ved roret. Nå skal han være ønsket av pengesterke Veszprém i Ungarn.

Også Vranjes har kontrakt til 2020. Den har en påstått utkjøpsklausul på en million euro – nesten ni millioner kroner. Kilder nær klubben påstår til VG at Flensburg-manager Dierk Scmäscke kan komme til å kreve mer enn det dobbelte for Vranjes.

Sander Sagosen: – Nå skal vi jammen ha medalje med hjem

– Jeg tror faktisk Vranjes kan komme til forlate Flensburg. Noe mer kan jeg ikke si midt under VM, sier Norges trenercoach Kent-Harry Andersson. Han har tidligere trent både Vranjes og Berge i nettopp Flensburg.

Landslagskaptein Bjarte Myrhol bekrefter at han godt kjenner til at Vranjes skal være ønsket i hans gamle ungarske klubb.

– Jeg har ikke tenkt noe på om vi kan miste Berge. Men det er klart at en trener som kommer til to semifinaler på rad med lille Norge blir en interessant herremann. Sånn er det i vår bransje. Resultatene snakker for seg, sier han.

– Hvis en trener skulle ønske seg bort før kontraktens utløp blir det generelt sett som alltid: Hva er den nye arbeidsgiveren villige til å gi, sier håndballpresident Lio og fortsetter:

VG-analyse: Norsk herrehåndballs aller største dag

– Men jeg er sikker på at Christian synes det er moro å være norsk landslagssjef. Og det overrasker vel ingen at vi er glad i Christian Berge.

Men det er liten tvil om at Christian Berge også er glad i Flensburg-Handewitt. Han spilte der i syv år, klubben tok godt vare på ham under kreftsykdommen, arrangerte en støttekamp for ham og Berge sa i 2011 til klubbens hjemmeside at han hadde en «liten drøm» om å bli Flensburg-trener.

Men foran fredagens semifinale mot Kroatia drømmer han bare om norsk VM-medalje. Artikkelen fortsetter under tog-bildet av landslagssjefen og trener Børge Lund.

JOBBER I TOG: Christian Berge i full gang med å analysere Kroatia på toget mellom Albertville og Paris onsdag. Bak han er også trener Børge Lund i gang med jobben som skal gjøres før semifinalen fredag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det her er morsomt, altså. Ikke bare kampene, men også alt imellom dem. Du går jo sammen med 25-26-åringer og blir jo så barnslig. Jeg trives vanvittig godt i dette miljøet, beskriver han.

Semifinalen: Revansjekamp mot Kroatia

Før kvartfinalen stilte han sammen med Sander Sagosen til bordtenniskamp mot fysisk trener Ole Martin Viken og tidligere omtalte Kent-Harry Andersson. Den tidligere Drammen-treneren er blitt 67.

Berge/Sagosen tapte 0-2 i sett!

– Det var en kraftig undervurdering. Den ene er halt og den andre er blind, klager Berge med en latter.

– Det blir ikke snakk om noen ny kamp. Vi er ferdigspilt, opplyser en ytterst fornøyd Andersson.

Christian Berge har svært lange dager og netter i VM. Han jobbet ut i de små timer kvartfinalen. Han sovnet 03.00 og sto igjen for å ta en dusj 05.30. Etter litt mer søvn var han i gang igjen 07.30.

Kona bidrar: Derfor bruker Christian Berge ørepropp

– Den beste tiden å jobbe på er om nettene. Da har du tid. Men når du er ferdig med et mesterskap, så kollapser du litt. Da slippes skuldrene ned og du sover veldig mye, beskriver han.

Så får tiden vise om Flensburg-Handewitt virkelig ønsker å kjøpe ut sin gamle storspiller.