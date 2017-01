Myrhol: – Vi har bestemt oss for å vinne banketten

PARIS (VG) Like etter kampslutt i VM-finalen gikk håndballgutta i garderoben. Der satt de og deppet i cirka 15 minutter - før de tok i mot sølvet og gjorde seg klare for fest.

– Det lettet veldig på humøret å få den her, sier Bjarte Myrhol og løfter på sølvmedaljen han har hengende om halsen.

Etter semifinaleseieren mot Kroatia var landslagskapteinen rørt til tårer. Etter finaletapet mot Frankrike i dag var det først litt skuffelse, men deretter kun smil å spore hos veteranen.

– Vi gir alt hva vi eier og har idag, men må bare erkjenne at franskmennene blir for sterke. Vi vinner et sølv i dag. Når jeg bare får summet meg så ser jeg at dette er en enestående opplevelse, sier han.

Sølvguttene



Etter finaletapet mot Frankrike i dag gikk håndballgutta i garderoben mens det ble rigget til seremoni ute på parketten i hallen. Der ble de sittende et kvarters tid, og Myrhol forteller at stemningen var trykket.

Deretter gikk de ut på banen igjen, og ble ropt inn som sølvvinnere. En etter en fikk de medaljen hengt om halsen, noe som lokket smilet fram igjen hos VM-heltene.

Så kom Frankrike joggende inn, verdensmesterne som nettopp hadde tatt gull på hjemmebane foran nesten 16.000 tilskuere. De norske håndballgutta så på at rivalene fikk medaljer av litt edlere valør enn dem selv, før trofeet ble hevet mot taket i Accor Hotels Arena.

Etter at Marseillasen var unnagjort i en fantastisk allsang, kom de norske spillerne til pressesonen. Håndballgutta hadde pakket med seg staselige klær for å kunne reise rett videre på bankett i nærheten av Triumfbuen, og Myrhol var klar i sin tale:

– Vi har bestemt oss for å vinne banketten!

Slitne gutter



Sander Sagosen, en av Norges beste gjennom VM og nylig utropt på VMs All Star-lag, var skuffet over finaletapet. Men enig med kapteinen sin i bankett-planen:

– Vi får prøve på det. Vi må vinne noe, vi også, sier han til VG med et lite smil.

– Vi skal få oss en god middag nå.

Sagosen sier han trenger noen dager til å summe seg etter VM-avslutningen.

– Jeg er sliten i kroppen og i hodet, slår han fast.

Også Espen Lie Hansen innrømte at mesterskapet har tatt på.

– Man merker man har løpt noen kilometer gjennom denne turneringen. Jeg merker jeg begynner å bli sliten, sier han.

– Hva er planen for kvelden?

– Jeg vet faktisk ikke helt, men jeg håper det blir noe god mat! Så blir det spennende å se hva som skjer.