Myrhol om Tangen: – Det er en vanvittig skuddarm på den gutten

ALBERTVILLE (VG) (Norge – Makedonia 34-24) De norske landslagsgutta har fått en ny storskytter i rekkene. Eivind Tangen (23) kom innpå i dagens åttedelsfinale, og svarte med å hamre inn seks mål.

– Jeg er ikke så nervøs som type. Jeg er ganske rolig, sier Tangen til VG med et smil.

Makedonia holdt følge med Norge fram til pause i dagens åttedelsfinale, men så var det stopp. Det norske maskineriet malte makedonerne i stykker – og ett av tannhjulene het Eivind Tangen. 23-åringen, som i mange år har slitt med skader, storspilte og ble belønnet med en åtter på VGs børs.



– Det er deilig, det er sinnssykt deilig. Det er en utløsning å komme inn på banen og få full uttelling med en gang. Man kan bare fortsette og fortsette, og feelingen er at i dag, i dag scorer man bare mål! Når man først har fått den, så er det en sinnssykt god følelse, sier Tangen.

– Fantastisk



Et av Tangens skudd mot Makedonia ble målt til 110 kilometer i timen. Det er noen hakk over hva man er vant med å se fra VM-spillerne.

– Han sendte av gårde et skudd som gikk ved hodet mitt, og som jeg måtte dukke for. Det ga meg et innblikk i hvor hardt han skyter, sier Bjarte Myrhol til VG og ler.

– Det er en vanvittig skuddarm på den gutten. Han fyller opp en plass på landslaget som allerede er godt besatt, men som gjør oss enda mer uforutsigbare. Det er fantastisk, sier han.

Tangen spiller til daglig i danske Midtjylland, sammen med Espen Lie Hansen. Hansen er Norges andre skarpskytter og har stått øverst på tronen når det gjelder skuddhastighet – nå har han fått konkurranse fra lagkompisen.



Landslagstrener Christian Berge er usikker på hvem av de to som har det hardeste skuddet.

– Jeg mistenker at det er Tangen. Men jeg vet ikke. Jeg bryr meg ikke heller, jeg bare sitter i ro, jeg, ler Berge.

Løste knuten



Berge ga Tangen én beskjed i dag: Dersom ingen motspillere kom ut på ham, skulle han skyte. Og det gjorde han.

– Om han bommer på en eller to, så er ikke det så viktig. Han måtte bare fortsette. Vi slet litt med 5-1-spillet, fant ikke rytme i spillet vårt. Det ble trøblete etter hvert, men det er Tangen som løser det, sier Berge.

Han er klar på at 23-åringen har utviklet seg til å bli en meget god spiller.

– Internasjonal klasse. Når han får stige opp i fred og ro, så banker han veldig ofte ballen i mål. Jeg er glad for å ha den skuddkraften på laget mitt.

Håper på Danmark



Selv forklarer Tangen suserne sine med at «det bare er slik skuddteknikken er».

Når han får fart på kroppen, blir det fart i skuddene også.

– Det har vært signaturen min det, klem i skuddene. Jeg følte meg bra i dag. Jeg sov godt, og det er godt å få spille klokken fire. Slippe å gå og vente på kamp hele dagen, sier han.

Etter dagens innsats kan Tangen sove godt i natt også–om noen få dager venter kvartfinale i VM. Og sannsynligvis blir motstanderen Danmark.

– Det blir en helt annen kamp. Det blir kult å endelig få møte et naboland, så får vi se hva vi kan gjøre, smiler Tangen.