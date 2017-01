Myrhol om kvartfinalen: – Det blir en voldsom fysisk batalje

ALBERTVILLE (VG) Selv om mange jublet for at det ble Ungarn og ikke Danmark i kvartfinalen, vet håndballgutta at de står overfor en formidabel utfordring i morgen. Nøkkelen: Løpe ungarerne i senk.

– Jeg har en voldsom respekt for den oppgaven vi står overfor. Det handler om å ha hundre prosent fokus på oppgavene våre, gjøre en god jobb i forkant og forberede seg godt. Vi må bruke kontringsvåpenet vårt så godt vi kan, sier kaptein Bjarte Myrhol til VG.

Ungarerne var Frankrikes gladeste menn etter kampslutt mot Danmark i går kveld. De kunne knapt tro at de hadde slått de regjerende OL-mesterne ut av VM, og hadde knapt tid til å snakke om kvartfinalen mot Norge - de skulle feire. Med middag - og øl.

– De skulle det, ja! Vi spiste salat, vi da, ler Joakim Hykkerud overfor VG.

Ungarn etter sjokkseieren: – Vi kan slå Norge også

Ikke overrasket



Ungarn straffet et merkelig temposvakt dansk lag knallhardt i åttedelsfinalen søndag kveld, med fysisk styrke, innsats og enorm vilje. Med andre ord: Mye av den samme oppskriften som Norge har brukt når de har slått større nasjoner tidligere.

– Jeg trodde jo Danmark skulle ta det, men jeg er ikke overrasket over at et så godt lag som Ungarn kunne greie det, og slå en av kanonene, sier Myrhol.

Les også: VM-bombe! Norge møter Ungarn i kvartfinalen

Ungarerne vil antakelig få det langt tøffere mot hurtige norske bein, og nådeløs kontringshåndball. Norge har i tillegg fått en hviledag mer enn ungarerne. Men Myrhol vet at det vil bli en tøff utfordring å skulle sende et sterkt ungarsk lag hjem fra VM.

– Det blir en voldsom fysisk batalje der i midten. Jeg tror vi må prøve å sørge for å ikke få 50 stasjonære angrep, og heller straffe dem når de er uorganisert.

Skyter i 110 km/t: – En vanvittig skuddarm på den gutten

Myrhol kjenner godt til den ungarske håndballen, både fra sin tid i Veszprem og gjennom mange år med landslagshåndball. Han vet hva som treffer Norge i morgen.

– Jeg kjenner ungarsk håndball relativt godt, og de spiller på samme måte som de har gjort i de siste 15 åra jeg har vært med. De spiller med offensive toere, knalltøft, sier han.

Analyse: Forvandling på bare to måneder

Vil løpe



Landslagstrener Christian Berge er i full gang med å plukke Ungarn fra hverandre, og forteller at Norge har en klar taktikk og tanke på hvordan de skal løse morgendagens oppgave.

– Ungarn er tøffe fysisk. De har Mate Lekai i midten der som er fantastisk teknisk, det blir en formidabel oppgave. De trøkker til, og har en toer i press som kommer og banker midtbackene, sier Berge.

En av de viktigste nøklene: Fart og hurtighet.

– Vi skal ikke spille så mye etablert, vi vil løpe mot dem, sier han.

Les også: Ti av 16 har byttet klubb: – Sultne på å bli best

Når man ser på troppen til Ungarn, er den ikke nettopp stjernespekket. Men de har én mann av ren, ren verdensklasse: Laszlo Nagy, 208 centimeter høy, 35 år gammel, tidligere Champions League-vinner og med 12 år bak seg i Barcelona før han vendte hjem til Ungarn for å spille for Myrhols gamle klubb Veszprem i 2012.

– Han er jo en verdensstjerne. Proppfull av rutine, som har vært med i Champions League-finaler og andre store begivenheter rundt omkring, sier Berge.