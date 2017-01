Myrhol klar for superduellen: – Jeg er Karabatic-fan

PARIS (VG) Det kommer til å smelle tungt mellom Bjarte Myrhol (34) og Nikola Karabatic (32) i VM-finalen. For to uker siden var det meget ampert. Superduellen kan avgjøre VM-finalen.

Myrhol kikker ned på Red Bull-magasinet med den franske stjernen i bar overkropp. Med stål i blikket i uttaler verdens beste håndballspiller det siste 10 året at han ofte blir angrepet ute på banen:

– Hvis du er redd for kontakt i håndball, så er du ikke en god håndballspiller. En eller annen dag når de finner ut at du ikke liker kontakt, så kommer forsvarerne til å angripe deg, og fra og med den kampen kommer til ikke til å være nyttig for laget ditt lenger, sier han i magasinet som har sett på de unike franske håndballkroppene.

Karabatic (107 kg) fronter Norges finalemotstander, som også har Cedric Sorhaindo (110 kg), Timothey N'Guessan (105 kg) og Adrien Dipanda (105 kg) på finalelaget. Myrhol & co. skal håndtere tidenes håndballfysikk hos den regjerende verdensmesteren.

– Karabatic er et ikon her i Frankrike og en tøff fyr som kriger på banen, alltid går foran, og stikker nesen sin der det er som tøffest, beskriver Myrhol. Strekspilleren ble kjent med Karabatic da han møtte ham i direkte konfrontasjon som ny Bundesliga-proff for over 10 år siden.

Karabatics karriere hadde eksplodert i toppklubben Kiel og Myrhol fikk veldig sansen for sin franske motspiller.

Frankrike hyller Norge: – Det er mirakuløst

– Jeg har vært Karabatic-fan helt siden han kom til Tyskland. Jeg var så heldig at jeg fikk være med på den starten hans i Tyskland hvor Karabatic var enestående god, sier han og fortsetter.

– Det er alltid morsomt å se på håndballspillere som er på et så høyt nivå. Det er en 3–4 spillere i verden som er i en helt egen klasse. Det er Karabatic, Mikkel Hansen (Danmark), Aron Palmarsson (Island) og kanskje også Domagoj Duvnjak (Kroatia) som har vært i en klassen?

– Og Sander Sagosen er oppunder den klassen?

– Nei, det er han ikke. Sander spiller i Aalborg og de gutta der dominerer i Europa. Men Sander kan komme dit. Det tror jeg, sier Bjarte Myrhol.

Rørt Myrhol: – Jeg har drømt om dette i 15 år

Da Norge tapte 31–28 for franskmennene i Nantes endte kampen i tumulter. Myrhol sa etterpå at det kom et Grorud-sinne i ham da Sagosen ble tatt hardt på slutten. Karabatic fikk unngjelde.

FULL FYR: Superstjernen Nikola Karabatic endte i en voldsom krangel med Bjarte Myrhol etter at Frankrike slo Norge for to uker siden. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Bjarte var opprørt. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det var noe som hadde skjedd. Jeg kom inn først etterpå, og ville ta ham i hånden. Men han ville ikke gi meg hånden. Så kom plutselig alle bort, det så vel ut som det var en slags fight. Men det var det ikke, det var ingenting, sa den franske stjernespilleren med et smil til VG etterpå.

Bjarte Myrhol er som Karabatic en knalltøff spiller. Men han er en temmelig myk mann utenfor 40x20 meter. Etter kvartfinaleseieren delte han sønnen Rasmus (4) sin VM-tegning med VGs lesere.

Rørt av sønnen: Se tegningen som Myrhol fikk

– Når man kommer på banen så endrer man personlighet, forteller han.

– Det faller helt naturlig for meg. Men jeg prøver også å ha det gøy på banen. Det er kanskje det som motiverer meg mest ved å spille håndball. De gangene jeg klarer nyte og trivs på håndballbanen da spiller jeg også best.

Men det blir noen tøffe smeller. Det vet Nikola Karabatic alt om. I magasinet følges Karabatic opp av fire andre franske VM-helter som viser frem kroppen og alle svarer ja på spørsmålet om håndball er en kampsport.

Bergerud: Stort å bli sammenlignet med Rekdal i 1998

Håndballstjernen «reflekterer sportens intensitet og brutalitet: albuer, lårhøner, skuldre ut av ledd, slag, opprevne muskler, forstuinger, knockouts og operasjoner.»

Karabatic har vært gjennom tre skulderoperasjoner, mens Myrhol flere ganger har blitt stoppet av en revne i hånden, har hatt prolaps i ryggen mens han for noen år siden fikk operert vekk to svære klumper fra albuene. Kreftoperasjonen fra 2011 er helt annen historie.

Søndag kveld står det uansett om VM-gull.

– Vi er underdogs, men har sett at det er lag som har klart å tukte Frankrike. Sverige var for eksempel var veldig nære her i VM. Danmark slo dem i OL-finalen. Det finnes muligheter, hevder Bjarte Myrhol.

Han vet at prisen for et VM-gull sannsynligvis er at han må vinne duellen med Nikola Karabatic.