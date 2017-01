Myrhol: – Det største man kan oppleve som spiller. Og her står vi. Lille Norge.

ALBERTVILLE (VG) (Norge - Ungarn 31-28) Han har vært med på landslaget i 15 år. Nå skal Bjarte Myrhol for første gang spille om medalje i et VM, etter at Norge lekte seg til en historisk semifinale i dag.

– VM i Frankrike. Det er det største man kan oppleve som håndballspiller. Og her står vi. Lille Norge, sier Myrhol til VG.

Norge bruke et par minutter på å rykke fra Ungarn i dagens kvartfinale i Albertville. Derfra og ut var håndballgutta overlegne, og ledet stort gjennom hele kampen. Da sluttsignalet gikk i hallen ble det klart: Norge er klar for semifinale i VM, en historisk prestasjon.

– Det har nesten ikke gått opp for meg, sier Myrhol.

– Det er en drøm. Nå skal vi til Paris og spille semifinale. Jeg er så stolt. Det er en utblåsning, jeg er tom for ord og reaksjoner. Nå står vi her igjen, sier Sander Sagosen.

– Dette er vanvittig moro, sier Christian Berge til VG.

– Sist gang stoppet de i semifinalen, og det skal de jaggu ikke gjøre her. Nå skal vi gjøre en kjempejobb mentalt også, så vi kommer oss ett steg videre, la Berge til.

De norske gutta var så blide som det er mulig for en gjeng å bli da de entret pressesonen etter dagens kvartfinale.

– Nå er alt mulig. Jeg har sagt det før, vi kan vinne mot et hvert lag når vi kommer opp på et sånt nivå som vi har i dag. Med den energien, det forsvaret vi setter og Torbjørn i mål, da er vi vanskelige å slå, sier Kent Robin Tønnesen til VG.

Norge, som i utgangspunktet ikke engang var kvalifisert for VM, er klare for semifinale. Det måtte et såkalt «wildcard» til for å sende håndballgutta til Frankrike, men Christian Berges menn har grundig bevist at de fortjener plassen.

I dag møtte de Ungarn i kvartfinalen, og regelrett knuste all motstand. I morgen kan håndballgutta pakke bager og kofferter - nå går turen til Paris, der de skal spille om medalje.

JUBELKVELD: Sander Sagosen scoret fem av målene mot Ungarn i kvartfinalen. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Hvem de møter i semifinalen blir ikke klart før senere i kveld, når Spania og Kroatia møtes i sin kvartfinale. Men uansett utfall blir det enten bronsefinale eller finale for landslagskaptein Bjarte Myrhol og resten av den norske troppen.

Forrykende åpning



Espen Lie Hansen åpnet på sedvanlig vis for Norge, og brukte tungskytset til å hamre inn to kjappe mål. Og før Ungarn riktig rakk å registrere hva som hadde truffet dem, hadde Sander Sagosen og Bjarte Myrhol fylt opp med et par mål til.

Der Ungarn fikk gode muligheter mot et temposvakt dansk midtforsvar i åttedelsfinalen, fikk de langt mer trøbbel mot et hardtkjempende Norge. Helt fra det sekundet håndballgutta entret parketten i dag, allerede før nasjonalsangene var sunget og lagene presentert, lyste det av vilje, sult og innsats fra Christian Berges menn.

I dagene før kvartfinalen ble Norge av eksperter advart mot å undervurdere Ungarn, men håndballgutta er ikke typer til å ta lett på oppgaven. Derfor malte det norske maskineriet raskt Ungarn i stykker, allerede etter fem minutter hadde de sikret seg en fire mål stor luke.

Bakerst viste Torbjørn Bergerud at han hadde god kontroll på de ungarske spillerne og ble stående med en redningsprosent på 33.

Etter 12 minutter var den norske ledelsen oppe i seks mål. Norge hadde scoret åtte, og hele fem av dem var assistert av Sander Sagosen, VMs ukronede konge av målgivende pasninger.

Da kampen var 20 minutter gammel ledet Norge 11-5, Espen Lie Hansen og Kent Robin Tønnesen sto for halvparten av målene. Eivind Tangen slapp inn på parketten og hamret inn ei kanonkule av et skudd, og Gøran Johannessen og Joakim Hykkerud tegnet seg også på scoringslisten.

Ungarn greide aldri å komme nærmere enn fire mål gjennom den første omgangen. Etter en periode med litt smårufs greide Norge å løfte det opp igjen, og før de gikk i garderoben hadde Bjarte Myrhol og Christian O'Sullivan banket inn to kjappe kontringsmål. Norges plan var å ta Ungarn på løpskraft og kontringer, og da den første halvtimen var spilt ledet Norge 7-2 i kontringsmål.

Norge gikk til pause på 17-10, og målet om å kunne gå videre og ta seg til en historisk VM-semi så ut til å være godt innen rekkevidde.

KAPTEINEN: Bjarte Myrhol gikk i bresjen for håndballgutta og leverte selv en meget god kamp mot Ungarn. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Stålkontroll



Ungarn hadde ingen planer om å gi opp i opp i den andre omgangen, men Norge slapp seg ikke ned så mye som en millimeter etter hvilen. Da ti minutter av omgangen var spilt, ledet håndballgutta 23-16, og var fremdeles sju mål foran.

Torbjørn Bergerud fortsatte å frustrere de ungarske skytterne, og tok skudd både fra streken, distanse og kant.

Halvveis i omgangen ble det klart - ingenting skulle ta fra de norske håndballgutta semifinaleplassen i VM. Sander Sagosen banket inn Norges 26. scoring for kvelden da det var et kvarter igjen, og dadet samtidig ble tatt timeout løp han brølende og jublende mot benken, og dunket brystkassa sammen med trener Christian Berge.

Norge ledet med seks mål, 30-24, da fem minutter gjensto. Keeper Bergerud vartet opp med en herlig redning, og da skjønte de aller fleste at det fikk veien. Richard Bodo banket inn et par herlige scoringer, men Espen Lie Hansen fikk æren av å sette inn den siste norske scoringen.

PS! Ungarske Gábor Császár ble kampens toppscorer med ti fulltreffere, mens Lie Hansen ble toppscorer med seks mål.