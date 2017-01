Motstanderne fikk bestemme om dansk VM-stjerne kunne spille

NANTES (VG) I seks år har den danske profilen Rene Toft (32) spilt med albueskinne. Nå har IHF satt ned foten og krevd at han spiller uten - med mindre motstanderlagenes leger sier at det er greit.

– Det har meg bekjent aldri forekommet episoder hvor noen har blitt skadet på grunn av en albueskinne, og jeg har etterlyst vitenskapelig dokumentasjon på skader forårsaket av en velpolstret bandasje, sier den danske landslagslegen Steen Bo Kalms ifølge Ekstra Bladet.

Saken som opprører den danske håndball-leiren har rullet og gått noen dager. Rene Toft, som er en av lagets viktigste brikker, var ikke med i troppen som møtte Argentina fredag. Bakgrunnen var at IHF (Det internasjonale håndballforbundet) hadde valgt å sette foten ned, og nekte ham å spille med albueskinnen han pleier å bruke. De mener den er farlig, siden den inneholder metall.



Sett denne? Norsk VM-stjerne kunne mistet benet

Toft må ha skinnen på for å unngå å få problemer med en kronisk skade han har i albuen. Han kan rett og slett ikke spille uten, og i seks år har det altså gått fint. Inntil nå.

Helomvending



Først kom beskjeden om at det ikke ville bli gitt dispensasjon til at Toft kunne spille med skinne. Deretter snudde IHF på flisa - han kunne likevel få lov til å bruke den, men bare dersom landslagslegene hos motstandernasjonene ga grønt lys.

– Vi gir Danmark en ekstra sjanse, men unntaket gjelder kun under dette VMet. Vi kommer til å spørre legen hos det laget Danmark skal møte om de aksepterer at han spiller. Hvis legen ikke godkjenner det, kan han ikke spille, sa IHF-president Hassan Moustafa til dansk TV 2 fredag.

Les guiden: Slik følger du håndballherrene i VM

Dermed måtte danskene ut på frierferd. Dersom Toft skulle rekke å skrives inn i troppen som møter Egypt i dag, måtte godkjenningen komme før klokken 10.00 lørdag. I morgentimene i dag reiste en dansk delegasjon bort til spillerhotellet hvor Egypt, Qatar og Bahrain bor, hvor de møtte de tre nasjonenes landslagsleger.

Samtlige gikk god for skinnen, dermed kan Toft spille i kveld.

– Det er fantastiske nyheter, og jeg er utrolig takknemlig for at alle de tre landene har utvist fair play og «sportmanship», sier den danske landslagssjefen Gudmundur Gudmundsson til Ekstra Bladet.

Fikk du med deg denne? Norge slo Polen etter thrillerkamp

Svenskene: – Merkelig



Nå mangler kun Sveriges underskrift for at Toft skal kunne spille alle kampene i gruppespillet.

– Det kan ikke være motstandernes oppgave å vurdere om en spiller skal spille eller ikke. Det må IHF gjøre, det er deres turnering. Vi synes det er merkelig, sier landslagssjef Martin Boquist til Aftonbladet.

– Om noen har vurdert at skinnen er farlig, kan han ikke spille med den. Men så er det plutselig ikke farlig likevel. Jeg skjønner det ikke. Om vi sier nei, blir jo vår lege uthengt i dansk presse. Om vi ikke lar ham spille, framstår vi som feige, sier han.

I Danmark er de redde for at skinne-nekten kan sørge for karrierestopp for Toft. IHF har varslet om at det ikke vil bli gitt flere dispensasjoner når VM er over.

PS! Norge møter Russland til VM-kamp nummer to i dag. Den starter klokken 17.45, og du kan se den på TV 2.