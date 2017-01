Mirakelet i Paris – nesten ikke til å tro

PARIS (VG) (Kroatia-Norge 25-28) For tre uker siden ble dette laget grisebanket av Sverige. Nå står håndballgutta i VM-finalen. Det er nesten ikke til å tro.

Mer dramatisk blir ikke idrett.

Torbjørn Bergerud reddet finalemuligheten to ganger. Både ved å stoppe Zeljko Musas skudd i straffesituasjonen og ta straffe nummer to fra Zlatko Horvat i siste sekund av ordinær tid.

Straks: Se gledesreaksjonene på VGTV

Det var et like stort mirakel som det faktum at Norge plutselig står i VM-finalen i herrehåndball. Ekstraomgangene var norsk idrettshistorie. Å vri dette tilbake igjen er bare magnifique!

Tempoet manglet de første minuttene av matchen. Mens de norske beina touchet sirupen skaffet Domagoj Duvnjak Kroatia et initiativ de i over 20 år har vært så suverene på å bevare.

Men ikke her. Da Norge fikk opp farten fikk Kroatia umiddelbart pusteproblemer. Tallenes tale var klar: Norge scoret ni kjappe mål mot Kroatias ene.

Vant superthriller: Håndballgutta til VM-finale

Norge var ikke bare på vei til pause. De var på vei til VM-finalen med 12–10 halvveis. Men Kroatia utlignet på ypperlig vis Norges tempo. Marko Mamic kom inn og løste vanskelig angrep med enkle scoringer. Han brakte kampen inn i en av Zagrebs gater.

Det var gigantprestasjon å hente tilbake initiativet, føringen og seieren i 2. ekstraomgang. Scoringene til Bjarte Myrhol, Eivind Tangen og Kent-Robin Tønnesen sendte Norge videre. Helt uvirkelig!

VG-ANALYSE: VG sportens håndballreporter Jostein Overvik dekker håndball-VM i Frankrike. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Hvilken fantastisk regi da Bjarte Myrhol – far selv – fikk satt inn siste målet. Bedre blir det aldri! Brølet hans etter avgjørelsen var helt legendarisk. Det inneholdt 10 år og ni mesterskap for Norge med svært varierende resultater.

Bli med å gi poeng: 10 til tre fra VG

Nå står Myrhol med minst VM-sølv. Det er så fortjent for en av Norges mest dedikerte toppidrettsutøvere. Verdt 10 poeng på VG-børsen. Akkurat som superprestasjonene til til keeperkometen Torbjørn Bergerud og Christian Berges styring fra benken.

Landslagssjefen har et håndballhode av av gull og en lederstil spillerne bare må elske. Hans motto er å ha det moro.

Og artigere enn denne fredagskvelden blir ikke norsk idrett.

VM-finalen mot Frankrike søndag blir en annen skål. Hele Frankrike forventer selvsagt at den skal fylles med nasjonaldrikken champagne.

Det er det mest sannsynlige. Men ingen selvfølge.

Frankrike har dominert internasjonal herrehåndball de siste 25 årene. Norge skal ikke bare opp mot VMs hittil beste lag. De skal opp mot en landslagskultur som på mange måter kan sammenlignes med den norske på kvinnesiden.

Før kampen: Derfor går Norge til VM-finalen

Frankrike har kontinuerlig søkt utvikling, stiller med håndballverdens råeste fysikk, de beste keeperne, og det mestvinnende laget.

Men de er ikke usårbare. Også de franske stjernene hadde visse problemer med det norske tempoet i gruppespillkampen i Nantes for 14 dager siden.

De vant til slutt kampen med tre mål, men stakk fra i en fase av kampen de iranske dommerne viste ut norske spillere i hytt og vær. Frankrike ledet dermed med fire mål til pause og gjorde etterpå det de virkelig er «Les Expertes» på. De kontrollerte kampen og resultatet og vant med tre mål.

Bergerud-brølet: Blir irritert av Steinar Ege

Men kampen ville vært helt jevn uten svake iranske dommerprestasjoner. Husk dessuten at Norge slo Frankrike i sin beste EM-kamp i fjor og i sin egen turnering på hjemmebane høsten 2015.

Frankrike tapte sist sommer – overraskende – EM-finalen i fotball. Rett etter tapte håndballandslagene OL-finalene både på herre- og kvinnesiden.

Nikola Karabatic & co. kom til finalen med alle tre titler – EM, VM og OL – i beltet, men tapte overraskende for Danmark.

Frankrike-stjerne: Bryr seg ikke om Norge-møte

Frankrike har mye å ordne opp i på søndag kveld. Alt presset er på dem. Samtlige franskmenn forventer at finalen blir et ekko fra VM-finalen i 2001 hvor Sverige ble satt på plass. Thierry Omeyer (40) og Daniel Narcisse (37) var med allerede den gang.

Nå skal de avrunde med et nytt gull hjemme i Bercy. Ingen tror noe annet.

Norge er totalt underdog, har uansett en historisk sølvmedalje, spiller fullstendig uten press og kan slå nedenifra.

Det slaget kan bli blytungt.