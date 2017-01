PARIS/OSLO (VG) (Frankrike – Norge 33-26) Etter finaletapet var landslagssjef Christian Berge (43) både skuffet og stolt – og trygg på at gull er innen rekkevidde for Norge.

Det ble hit – til finalen i håndball-VM i Frankrike –, men ikke lenger for Berge, Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Bjarte Myrhol og alle de norske håndballheltene. De glitret i kampens 25 første minutter, men var fullstendig sjanseløse da Frankrike satte på gullturboen i annen omgang.

Norge reiser dermed hjem med sølv. Den første mesterskapsmedaljen på herresiden i norsk håndballhistorie.

Men skuffelsen så ikke ut til å ha lagt seg blant de norske spillerne, da de fikk sølvmedaljen rundt halsen på parketten i den mektige Bercy-hallen i Paris.

Landslagssjef Christian Berge hadde blandede følelser.

– Jeg er stolt over den prestasjonen gutta har lagt ned, og at de aldri gir seg. Men vi har lyst på det gullet. Det var lange blikk etter pokalen etter der ute, og det liker jeg å se, sier Berge til VG.

Håndballgutta sjokkerte det franske stjernegalleriet i den første omgangen foran et ellevilt publikum, 16.000 i tallet. Til tross for et øredøvende leven fra franske supportere, både under nasjonalhymnen Marseillaisen og i kampen, spilte Norge overraskende fryktløst. Håndballgutta ledet flere ganger med tre mål, og Frankrike var ikke i ledelsen én eneste gang før etter 30 spilte minutter.

Vertsnasjonen ledet likevel med ett mål til pause. De siste 30 minuttene så de seg aldri tilbake. Og vant med til slutt med syv mål.

– Én dag skal vi stå øverst

Frankrike sikret dermed nasjonens sjette verdensmestertittel på herresiden i håndball.

– Vi skal trene beinhardt videre. Én dag skal vi stå øverst på pallen, sier Christian Berge.

– Blir det med eller uten Christian Berge?

– Det vet jeg ikke. Nå skal jeg hjem og sette meg i sofaen. Så får vi se, sier den ettertraktede håndballtreneren.

Kent Robin Tønnesen, Norges bestemann med fem mål på fem skudd, var skuffet over at han og spillerne ikke klarte å følge opp den forrykende førsteomgangen.

– Men helt ærlig: Vi er egentlig «superhappy» med sølv. Det er en stor prestasjon av et norsk lag å være i en finale, sier Tønnesen til VG.

Stor fransk dominans

Norges vei til VM-finalen: Gruppespillet:

Polen – Norge 20-22

Norge – Russland 28-24

Frankrike – Norge 31-28

Norge – Brasil 39-26

Japan – Norge 23-38 Åttedelsfinale:

Norge – Makedonia 34-24 Kvartfinale:

Norge – Ungarn 31-28 Semifinale:

Kroatia – Norge 25-28 e.eo.

Frankrike pangstartet den andre omgangen, og hjemmepublikumet eksploderte da den regjerende verdensmesteren ledet med fire, på stillingen 22-18, etter 34 minutter.

Deretter leverte veteranen Vincent Gerard helt magnifique i det franske buret resten av omgangen. Norge bommet, Frankrike fortsatte å score og ledet med fem mål ved flere anledninger.

Da Frankrike ledet 27-22 med 12 minutter igjen på klokken, ble Christian O'Sullivan utvist for Norge – og da ble det norske gullhåpet slukket for godt.

Superstjernen Nikola Karabatic skjønte det da han sendte Frankrike syv mål foran, flekket tenner og viste sin karakteristiske tannbeskytter i franske farger: Dette blir gull!

– Dette ble til slutt en leksjon, Norge ble overkjørt, sier håndballekspert Frode Scheie i VGs håndballstudio.

De ti siste minuttene ble en ren parademarsj for Nikola Karabatic og de franske stjernene.

