Kroatias «Norge-dödare» om VM-semien: – Helt 50-50 hvem som vinner

PARIS (VG) Husker du denne mannen? For snart ett år siden knuste Ivan Stevanovic (34) Norges Rio-drøm da han sto som en levende vegg for Kroatia i OL-kvaliken. Det gjør han gjerne igjen.

– Vi spilte bra mot Norge. Men våre spillere var gode i forsvar, og det gjorde det lettere for meg, sier en småbeskjeden Ivan Stevanovic til VG.

Den 193 centimenter lange målvakten ser ikke like fryktinngytende ut når han sitter plassert bak et bord nede på parketten i giganthallen Accor Hotels Arena i Paris. Stevanovic har aldri tidligere spilt på denne arenaen, men det skal han gjøre på fredag - mot Norge, i VM-semifinale.

– Det kommer til å bli så stort å spille her, foran 18.000 mennesker. Vi håper vi får muligheten til å gjøre det i en finale også, sier han med et smil.

To bitre tap



Dersom den drømmen skal gå i oppfyllelse, må Kroatia først stoppe Norge fredag kveld. Lagene kjenner hverandre godt, i fjor møttes de til ikke mindre enn tre høydramatiske møter.

Først i gruppespillet i EM i Polen, da Norge eksploderte i ville jubelscener etter å ha slått håndballstormakten med tre mål. Deretter møttes de igjen - i bronsefinalen. Da sørget kroatene for revansje, og sendte Norge hjem med den sure fjerdeplassen. En av Kroatias beste spillere var Ivanovic.



Det tok bare noen få måneder før Kroatia og Norge møttes til nok et skjebnemøte i 2016. Under OL-kvaliken i Herning var det kun kroatene som sto i veien for at Christian Berges menn skulle få sjansen til å herje under de olympiske ringene i Rio, men Ivan Stevanovic satte en effektiv stopper for den drømmen.

– Vi kommer til mange gode sjanser, men det hjelper ikke når keeperen har julaften og bursdag på samme tid. Han stenger buret, sa Espen Lie Hansen til VG etter OL-nederlaget.

Stevanovic drømmer om en reprise.

– Vi er nok et annerledes lag nå enn hva vi var da, vi har fire-fem nye spillere. Men vi prøver å spille ganske likt, sier keeperen. Under OL-kvaliken sto han det som må ha vært hans livs håndballomgang - de norske håndballgutta møtte rett og slett en levende vegg de første 30 minuttene av kampen.

En redningsprosent på 61 er enormt. På et tidspunkt var Stevanovic oppe i elleville 70 prosent.

Frykter norske backer



Selv om Stevanovic har gode minner mot Norge, vet han at fredagens semifinale-batalje vil bli beintøff.

– Vi kjenner dem, men de kjenner oss også. De har veldig gode spillere, nesten alle spiller ute i store klubber. De har gode backer i Tønnesen, Sagosen og Lie Hansen, gode vinger, og i tillegg har de Bjarte Myrhol på streken. Det er et veldig bra lag, som spiller svært god håndball, oppsummerer keeperen.

Han er tydelig på hva som blir den største utfordringen for Kroatia når de skal kjempe om finalebillett på fredag. Kjappe, norske bein.

– Norge har et veldig bra kontringsspill, og det er tøft å stå i forsvar mot dét. De går fra forsvar til angrep veldig raskt, og de er gode i forsvar også. Det blir vanskelig for oss, men jeg tror vi skal være forberedt, sier han.

Et par timer før Kroatias pressetreff i Accor Hotels Arena, var det de norske spillerne som stilte opp for pressen. De håper tiden endelig er inne for revansje mot kroatene.

– Vi er sugne på det. Vi tapte jo både bronsefinalen og OL-kvaliken mot dem, og vi er ikke akkurat giret på tre slike tap på rad. De så litt slitne ut under kvartfinalen mot Spania, men det er mulig begge lag var det. De spilte ikke den beste håndballen jeg har sett. Men de er seige, de kroatene, sier Espen Lie Hansen til VG.

Stevanovic ler når han hører at nordmennene er ute etter revansje.

– De vil ha det. Jeg ser heller at vi bare fortsetter på samme måte, gliser han.

– Jeg ble ikke så veldig glad for at vi fikk Norge i semien, men det er bra for oss at det er et lag vi kjenner godt. Jeg tror det er helt 50-50 hvem som vinner denne kampen.