Kommentar: Norge gikk fullstendig tom – var dette fair?

PARIS (VG) (Frankrike-Norge 33-26) Aldri har vi sett et mer slitent Norge. Frankrike kapret VM-gullet som de ville. Men er det fair at vertsnasjonen fikk et døgn mer hvile foran finalen?

Det er uansett bare å takke Christian Berge & co. for festen. VM-sølv er en strålende prestasjon og et historisk gjennombrudd for dette laget.

Det fullstendige gledeskaoset herjer noen centimeter fra meg når jeg skriver disse bokstavene. Legenden på høyrekanten, Luc Abalo, feirer sammen med familien sin og VM-trofeet en meter til venstre for tastaturet mitt.

Har aldri vært med på noe lignende. Gleden er like total som kaoset og det faktum at Frankrike vant et velfortjent VM-gull. Det går ikke an å påstå noe annet om «Les Experts» etter ni strake seirer.

VG-ANALYSE: Her feirer Luc Abalo med VM-trofeet og familien mens VG-sportens håndballreporter Jostein Overvik skriver analyse av finalen.

Men VM-oppsettet kan ha gitt Frankrike to fordeler. For det første varte mesterskapet 19 dager for Frankrike. 18 for Norge. Dessuten var mesterskapet snekret sammen slik at franskmennene semifinale ble spilt torsdag. Norges på fredag.

I tillegg fikk Frankrike en grei reise mot Slovenia, mens Norge måtte gjennom et nervepirrende og kraftkrevende drama med ekstraomganger.

Kroatia opplevde nøyaktig det samme som Norge. De ledet med syv mål i lørdagens bronsefinale mot Slovenia, men tapte til slutt medaljen med ett mål. De avsluttet kampen helt elendig.

Det internasjonale håndballforbundet synes åpenbart at det er greit at den ene finalenasjonen får dobbelt så mye hvile som den andre før finalen. 67 timer i forhold til 43 er en gigantisk forskjell.

Lyset gikk for Norge nøyaktig syv minutter før pause. Etter en glimrende åpning ledet håndballgutta da 14–11 og hadde taket på veldig mye.

Resten av kampen – 37 minutter – ble tapt 12-22.

Fullstendig utklassing.

Sander Sagosen gjorde masse surr etter en 1. omgang med åtte assist. Kent Robin Tønnesen gjorde feil i stedet for å fortsette scoringsshowet. Magnus Jøndal ble usynlig. Eivind Tangen bommet på fire strake skudd. Til og med keeper Torbjørn Bergerud ble omtrent blåst inn i mål av den klart større, franske kraften.

Krybben var tom. Nikola Karabatic, Cedric Sorhaindo, Valentin Porte og resten av det franske gullaget ble feiret med « Marseillaisen» og sto under Triumfbuen lenge før kampslutt.

For plutselig var det Frankrike som vant duellene i forsvar, feide på i kontringer og vant som de ville. Sceneskiftet var totalt.

Fra et norsk lystspill til Les Misérables.

Tidligere har håndballen alltid spilt semifinalene på samme dag. Slik var det i kvinne-VM for to år siden. Både Norge og Nederland fikk nesten to døgns pause. Og slik var det også i fjorårets herre- og kvinne-EM.

Det er ingen grunn til å deppe. Antagelig hadde Frankrike vunnet uansett. Slik de gjorde da alle bein var friske i Nantes 15. januar. Men Norges Håndballforbund bør kanskje lufte problemstillingen internasjonalt.

De fikk selv wild card til VM i gave fra IHF. NHF-styret oppfattet det som helt rettferdig, men mange er kritiske til ordningen som sådan. Nettopp fordi den kan innby til urettferdighet.

Men ingenting av dette ødelegger det faktum at Norge har vunnet VM-sølv. Den første mesterskapsmedaljen bør markere et tidsskifte for norsk herrehåndball. Nå hører Norge til i det aller beste selskap.

Det er morsomt at suksessen til en viss grad kommer fra kvinnelandslaget med 12 gull og 26 medaljer på premiehyllen. Det er mer enn Frankrikes herrer har vunnet. For det var først da håndballgutta bestemte seg for virkelig å satse på jentenes suksessfaktor nummer én – høyt tempo – at suksessen kom.

Nå bør det utvikles videre. Med enda mer kondisjons- og løpssterke spillere.

Selv om all verdens trening neppe kan hviske ut et døgns mindre hvile.