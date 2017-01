Kjempetalentet Rød hylles: – Han vil nå veldig langt

NANTES (VG) 204 centimeter lang og bare 19 år gammel. Magnus Abelvik Rød er Norges yngste og lengste - og lagkompisene mener han i framtiden også kan bli en av håndballverdenens største.

– Magnus er et kjempetalent som kommer til å bli ordentlig, ordentlig god. Han spiller med en fin ro selv om det er en VM-kamp og det står litt på spill. Han er så trygg på seg selv, sier landslagstrener Christian Berge til VG.

Den 204 centimeter lange unggutten grep sjansen med begge hender mot Brasil.

I løpet av kampens siste 20 minutter satte Rød inn seks mål – ett av dem et praktstykke av en scoring hvor han fikk vist fram en kanon av skuddarm.

Fikk du med deg? Derfor måtte Norges keeper ut for å spy

– Da jeg kom innpå i andreomgangen fikk jeg egentlig bare beskjed om å spille spillet mitt. Brasil har et forsvar som passer meg bra, jeg kunne komme i stor fart og bruke ferdighetene mine, sier Rød, belønnet med en sjuer på VGs børs.

Lest denne? Norge klare for åttedelsfinale etter lekestue

Kometkarriere



Rød kom med i VM-troppen i siste liten, da en skadet Harald Reinkind måtte kaste inn håndkleet og melde seg uaktuell for mesterskapsspill. Rød takket og bukket for tilliten, og til tross for få landskamper i banken har han vist hvor stort talent han er i løpet av de minuttene han har fått på VM-parketten.

Det har ikke gått et år en gang siden 19-åringen debuterte i landslagstrøya. Nå skal han spille åttedelsfinale i VM.

– Jeg hadde ikke trodd det for en stund tilbake! Det er kjempekult. Å få være med i et seniormesterskap her nå, og samtidig få være med videre til et sluttspill, det er veldig kult.

Så du denne? Vurderte å droppe karrieren - for å bli kokk

Lagkompisene har skrytt mye av Rød etter at håndballgutta ankom VM i Frankrike. Landslagsveteran Ole Erevik bruker samme ord som trener Berge: Kjempetalent.

– Det er fantastisk at han får muligheten til å få en slik erfaring som dette, å få spille VM allerede som 19-åring. Dette skal han ta med seg videre. Magnus har brystet fram og nesa mot mål, sa keeperen til VG på et pressetreff tidligere denne uken.

– Han er bare 19 år, men han har en stor framtid foran seg. Han trener godt og er allerede en utrolig dyktig spiller. Han vil nå veldig langt, sier Kent Robin Tønnesen.

Folkebørsen: Gi din karakter til de norske spillerne!

Til Bundesliga



Rød har spilt hele sin seniorkarriere i Bækkelaget, og han hadde faktisk akkurat vunnet cupgull med klubbens G20-lag da han fikk beskjed om at han var tatt ut i VM-troppen.

Men Bækkelaget får ikke beholde gigatalentet særlig mye lenger - Rød har signert for den tyske toppklubben Flensburg-Handewitt, og til sommeren tar han fatt på proffeventyret.

– Det blir et steg opp for meg, men samtidig litt som hjemme. Mange har hatt en mening om at jeg velger å reise ut nå, men jeg har tro på at dette er bra for meg.

Så du denne? 19-åringen om proffeventyret: – Forberedt på at det blir tøft