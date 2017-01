Keeperveteranen tok VM-sølv - gir seg på landslaget

PARIS (VG) Ole Erevik debuterte med flagget på brystet i 2001. Nå avslutter han en 16 år lang landslagsepoke med VM-sølv.

«Så avsluttes det hele med en sølvmedalje! Evig takknemlig for enorme opplevelser», skriver Erevik på sin Twitter-profil søndag kveld.

Veteran-målvakten bekrefter overfor TV 2 at tiden på landslaget nå er over.

– Jeg vet ikke ennå om jeg legger opp, men det var siste tur med gutta og siste aften med gutta, sier han.

Kontrakten løper ut



Erevik har kontrakt med den franske klubben Pays d’Aix fram til sommeren, men han er foreløpig usikker på hva han gjør videre. Sammen med kona har han kjøpt hus ved København, og planen har vært å flytte til Danmark etterhvert.

De to har ett barn sammen, og et til på vei.

Erevik debuterte på det norske landslaget i 2001, og tilbragte mange år sammen med eneren Steinar Ege. I 2012 tok Erevik over som førstevalg, og har hatt mange store opplevelser med Norge.

Men den største kom i kveld. Norge, som spilte seg til bronsefinale i EM i fjor, toppet prestasjonen med å gå hele veien til finalen under årets VM. Vertsnasjonen Frankrike ventet i kampen om gullet, men overmakten ble litt for stor for Norge, som til slutt gikk på et sjumålstap.



Men selv om gullet glapp, fikk håndballgutta hengt et historisk sølv om halsen. Ole Erevik gir seg på topp.

Han åpnet mesterskapet med å være med i troppen, men i løpet av gruppespillet ble han byttet ut til fordel for Petter Øverby. Dermed har han sett mye av VM fra tribuneplass.

Øyeskade



Det er bare noen måneder siden Erevik var gjennom en dramatisk operasjon etter å ha pådratt seg netthinneløsning. 36-åringen måtte hasteopereres for å berge synet, og inngrepet var vellykket. Han har likevel vært tvunget til å spille med spesialbriller etter hendelsen.

Skaden sørget for at Erevik ikke rakk å spille særlig mange kamper før han reiste på landslagssamling med Norge ved juletider, og da VG snakket med ham før avreise Frankrike, var han skeptisk til mangelen på kamptrening.

36-åringen åpnet altså mesterskapet, men ble satt ut av troppen. Etter dagens annonsering av at han gir seg på landslaget, har flere lagkompiser takket ham av.

«Fekk bare et mesterskap på rom sammen @OleErevik, men sangen "de umulige" har eg fortsatt på hjernen. #takk #sigvartdagsland», skriver Kristian Bjørnsen på Twitter.



Joakim Hykkerud melder følgende:



«@OleErevik takk for mange flotte stunder min venn! Du er en legende!»