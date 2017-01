Karabatic hyller Sagosen: – Gleder meg til å vinne titler med ham

NANTES (VG) Først havnet Nikola Karabatic i en opphetet krangel med Bjarte Myrhol. Deretter skrøt han sin kommende lagkamerat i PSG, Sander Sagosen, opp i skyene.

– Sander er et av de største talentene håndballen har akkurat nå. Han kan gjøre alt på en håndballbane, og jeg er veldig glad for at han kommer til Paris, sier Karabatic til VG.

Da den franske stjernespilleren kom inn i pressesonen etter kampslutt (31-28 til Frankrike), hadde han nettopp vært i munnhuggeri med Norges landslagskaptein Bjarte Myrhol. Sekunder før sluttsignalet gikk i Hall XXL i Nantes fikk Sander Sagosen seg en kakk i ryggen fra en fransk spiller, og det hele endte i tumulter mellom flere av de norske spillerne og franskmenn.



Folkebørsen: Sett din karakter på de norske guttas innsats mot Frankrike!



Til slutt ble Myrhol og Karabatic stående tett oppi hverandre mens de kastet ord fram og tilbake.

– Det blir noen tumulter der med Sander, og da stiller vi spillerne opp for hverandre. Det synes jeg vi skal gjøre også. Vi skal ikke tillate alt, sier Myrhol til VG.

Karabatic forklarer episoden slik:

– Bjarte var opprørt. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det var noe som hadde skjedd. Jeg kom inn først etterpå, og ville ta ham i hånden. Men han ville ikke gi meg hånden. Så kom plutselig alle bort, det så vel ut som det var en slags fight. Men det var det ikke, det var ingenting.

Smilet var tilbake hos både Karabatic og Myrhol da de kom inn i pressesonen etter kampslutt.

– Det var bare en god miks av at vi var skuffet over å tape, og herlig fransk arroganse. Ikke mer enn det, sier Myrhol.

Les også: Slik følger du håndballherrene i VM

Blir lagkompiser



Norge leverte en god kamp mot den franske stormakten, som hadde mye å hevne etter fjorårets forsmedelige EM-exit mot de norske håndballgutta. De festet tidlig grep om kampen, hadde god kontroll hele veien og Norge greide aldri å kjempe seg tilbake.

Karabatic var svært godt fornøyd med den franske seieren, og forklarte overfor VG at det var viktig for de regjerende mesterne å ta innersvingen på Norge etter EM-nederlaget i fjor. Deretter snakket han om mannen som snart blir hans nye lagkompis i Paris Saint-Germain – Sander Sagosen.



Så du denne? Norges kamp mot klokken – sendt rett i isbadet

Sagosen signerte for den franske storklubben i fjor vår, og flytter ned dit til sommeren. Der skal han spille med noen av verdens aller største stjerner, samtidig som han blir samboer med kjæresten Hanna Bredal Oftedal. Karabatic gleder seg til å få Sagosen på plass.

– Han blir et fantastisk tilskudd til laget. Sander har en stor fremtid foran seg. Bare de beste kommer til Paris, og at han gjør det nå, beviser at han er blant dem, sier den franske profilen.

Smigret Sagosen



Karabatic tror ikke Sagosen vil få noen problemer med å finne seg til rette i det som er en av Europas største klubber.

– Han vil få alle muligheter til å vise hva han er god for. Vi spiller mange kamper, mange tøffe kamper. Jeg gleder meg til å vinne kamper med ham, og jeg gleder meg til å vinne titler med ham.

Etter kampslutt i går kveld vekslet Karabatic og Sagosen noen få ord.

– Jeg ønsket ham lykke til videre i VM. Så langt i karrieren har vi jo bare spilt mot hverandre, så vi er ikke venner helt ennå. Men vi kommer til å bli venner, sier franskmannen og ler.

Sagosen var skuffet etter det norske tapet i går, men satte likevel pris på ordene fra Karabatic.

– Det er smigrende å høre. Jeg gleder meg til å spille med ham og resten av PSG-laget. Det blir en opplevelse, og jeg gleder meg til det kapittelet starter.

VGTV: Sportsnyhetene