– Ingen hemmelighet at vi står i kontakt med Berge

GARDERMOEN (VG) Christian Berge (43) har et særdeles godt rykte i Flensburg-Handewitt.

Det sier den tyske journalisten Jan Wrege til VG. Han jobber for lokalavisen Flensburg Tageblatt.

Trønderen er et hett trenernavn etter Norges VM-sølv, og klubben han en gang spilte for, er kanskje en av de få tilbud som kan få Berge til å vurdere noe annet enn landslaget.

– Publikumsyndling

– Christian har fra tiden som playmaker for Flensburg et særdeles godt rykte i klubben. Han ble raskt en publikumsyndling. Ved senere besøk i hallen her i Flensburg har han fått mye jubel, sier Wrege.

– Blir han Flensburg-trener, kommer han til å bli hjertelig mottatt, sier journalisten, som også har spurt Flensburg-direktør Dierk Schmäschke om Berge:

– Christian Berge er et interessant navn og en interessant personlighet. Men det finnes også andre interessante navn, sier Flensburg-sjefen.

– At vi står i kontakt med Christian, er ingen hemmelighet. Det har vi vært i årevis. Sist gang var i forbindelse med overgangen til Magnus Rød.

Ikke noe konkret

Så understreker Schmäschke:

– Det har ikke vært konkrete samtaler om en eventuell overgang ennå.

Christian Berge kom mandag kveld til Gardermoen sammen med store deler av troppen. Han sier:

– Jeg har lært meg at man skal aldri si aldri, og at man ikke kan være så bastant. Ting kan endre seg underveis, men jeg synes at jeg har verdens beste jobb nå, og trives vanvittig godt sammen med gutta.

– Vi blir hele tiden bedre, og jeg stolt over det vi har fått til.

Christian Berge har kontrakt med Norges Håndballforbund fram til 2020. Generalsekretær Erik Langerud opplyser at ingen av partene har noen klausul i kontrakten.

– Så det betyr at dere ikke får noen kompensasjon om han skulle forsvinne før 2020?

– Nei, det er ingen klausuler om dette.

Barna trives i Elverum

Sportsleder Wenche Norberg-Schulz i Østlendingen på Elverum, der Christian Berge bor, har fulgt treneren gjennom mange år. Hun sier:

– Christian har to barn som er veldig godt integrert i Elverum, og de valgte å bo der også etter at han sluttet som Elverumstrener. Samtidig; hvis Flensburg lokker både med statusen og en lønn som jeg ikke tror Norges Håndballforbund er i nærheten av å matche, og med tanke på at Flensburg har en tradisjon for å ha trenerne sittende lenge, så er det noe som kan lokke Berge til Bundesliga nå, tror Norberg-Schulz.

Den svenske suksesstreneren Ljubomir Vranjes forsvinner mest sannsynlig fra den nordtyske Bundesliga-lederen etter sesongen. Christian Berge var syv år i klubben – inkludert sin periode med kreft – og har et evig kjærlighetsforhold til Flensburg.