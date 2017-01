Hyller VM-trener Berge: – Et utrolig smart håndballhode

PARIS (VG) Spillerne hans sier han tenker håndball, snakker håndball og lever håndball. Christian Berge (43) har tatt Norge til en historisk VM-finale, og hylles av de han har rundt seg.

– Christian elsker håndball og det har vært viktig for ham siden han var liten. Det finnes ikke mange ting som tar fokuset hans bort, sier Berges assistenttrener Børge Lund til VG.

Espen Lie Hansen beskriver Berge som en håndball-nerd, og forteller at landslagssjefen kan finne på å snakke høyt med seg selv.

– Plutselig kommer han på trekk og hva han vil kjøre. Han tenker så mye håndball, sier Hansen.

Trenercoach Kent-Harry Andersson omtaler Berge som et håndballgeni.

– Christian Berge har et utrolig smart håndballhode.Jeg pleier å sammenligne ham med Flensburg-trener Ljubomir Vranjes. De er taktisk dyktige begge to. Jeg har hatt dem begge som spillere og har kjent dem i lang tid, sier mentoren til VG.

Håndball døgnet rundt



Christian Berge tok over treneransvaret for Norge i 2014, og har opplevd formidabel suksess. Først under EM i Polen i fjor, da han tok håndballgutta til en nærmest sensasjonell bronsefinale.

Nå, et år senere, har han stått bak noe som er enda mer eksepsjonelt. Norge, som ikke greide å kvalifisere seg for VM, men fikk wild card-plass, har gått hele veien til en finale. Under den høydramatiske semifinalen mot Kroatia spilte Berge ut hele følelsesregisteret, og etter kampslutt var han ifølge ham selv «tom».



Men ikke så tom at han ikke gikk rett over i arbeidsmodus. Arbeidet med å forberede finalen mot Frankrike startet allerede samme kveld - eller natt. Etter Norges bragd hylles han fra alle bauger og kanter.

– Det er sykt. Han er så dedikert, og bruker så mye tid på det. Han er ekstremt flink, sier playmaker og nøkkelspiller Sander Sagosen til VG.

– Nysgjerrig



Selv forklarer landslagstreneren håndballhodet sitt slik:

– Jeg har alltid hatt et tett forhold til trenerne mine. Jeg har gravd og vært nysgjerrig på hva de tenker. Og så har jeg vært heldig. Jeg spilte under Gunnar Blombäck i Viking før jeg hadde Erik Veje Rasmussen og Kent-Harry Andersson i Flensburg. Jeg har ligget tett på dem alle sammen. I tillegg har jeg likt å tenke selv og se mye håndball, forteller Berge.

– Børge Lund sier at du ikke har noen fasttømret filosofi, men tar hensyn til hvilke spillere du har?

– Å ja. Jeg bruker spillerne mye. I forhold til hva som er klokt. Hva gjør dere mot det systemet i klubb. Og så ser jeg på hvilke situasjoner spillerne liker.

Joakim Hykkerud skryter av den jobben Berge gjør på benken. Han omtaler ham som smart, taktisk god, og flink til å fordele roller til spillerne. Hykkerud mener noe av suksessfaktoren til de norske håndballgutta er at alle vet hvilken rolle de har i laget, og at alle aksepterer den.

– Og så er han kompisen din utenfor banen. Han kan spille bordtennis og kort med deg, men være knallhard på trening etterpå. Det er viktig å ha den respekten der. Christian er en fyr jeg liker å ha rundt meg, sier Hykkerud.

Berge bekrefter at han kan være autoritær.

– Jo da, jeg kan være det. Men her på landslaget trenger du ikke å være autoritær. Vi jobber sammen som et lag for å ta nye steg.



