Hyller keeperhelten: – Han blir en av verdens beste

ALBERTVILLE (VG) (Norge - Ungarn 31-21) Torbjørn Bergerud (22) ble kåret til banens beste i VMs kvartfinale. Steinar Ege tror 22-åringen er på god vei til å vise verden hva han kan.

– Torbjørn har vært i god utvikling i flere år. Her kan han få vist hva han kan, sier Ege til VG.

Bergerud så mesteparten av EM i Polen fra tilskuerplass, men i VM har han vært Christian Berges førstevalg mellom stengene. I dag stoppet han 17 av 42 skudd, hadde en redningsprosent på 40 - og ble kåret til banens beste spiller etter at Norge hadde tatt seg til en historisk VM-semi i kveld.

– Det er sinnssykt moro, jeg setter veldig pris på det. Det er så moro å få være en del av dette, en del av det laget her. Det er bare utrolig fett at vi skal videre til Paris, sier Bergerud til VG med et smil.

God på trening



Bergerud, som i fjor sommer gikk fra Lugi til danske Tvis Holstebro, har lenge vært pekt ut som Norges neste keepergigant. Potensialet hans har det blitt snakket om i lange tider, og nå får han også vist seg frem når det gjelder.

Trener Ege sier Bergerud viste ting på samlingen før VM som fikk både ham og landslagets assistenttrener Børge Lund til å måpe og riste på hodet.

– Av 20 skudd kunne bare to av dem gå i mål. Vi lurte jo på hva i alle dager han hadde med seg i bagasjen, ler Ege.

– Men det man ser i treningslokalet er det ikke mange andre som ser. Det gjelder å få det ut. Han er på god vei til å vise verden hva han kan, han jobber godt med seg selv – og det har han også gjort i mange år, sier Ege.

Selv var ikke Bergerud helt fornøyd da han kom ruslende bort i pressesonen etter kampslutt mot Ungarn. Til tross for en meget godkjent redningsprosent, og en evne til å stoppe skudd fra kant som til slutt sørget for at de ungarske vingene kviet seg for å avslutte på ham, var det ting han mente ikke var godt nok.

Det som gnagde mest, var skuddene som gikk inn fra distanse. Kanonene fra 12-13-14 meter.

– Det bor en liten perfeksjonist i meg. Det er langt fra en prikkfri kamp. Jeg går så tidlig på de skuddene, jeg vet ikke helt hva jeg driver med, sier han.

Jordnær



Men Bergerud innrømmer at han, og dette er hans egne ord, hittil i VM har «gjort en fin figur». 22-åringen er ikke typen som tar av, og Ege tror det er noe av grunnen til at han har blitt så god som han nå beviser at han er.

– Han er jordnær. Han vet hvor han står, hva som er hans plass og hvor han skal være. Og glemmer han det, er vi mange nok til å rive ham ned igjen, ler Steinar Ege.

Keepertreneren forteller at han og Bergerud jobbet mye mentalt før dagens kamp - med teknikker som Ege har lært fra sin kone.

– Vi legger en plan før kampene for hvordan vi ønsker å opptre. Hvem ønsker han å være i dag, hva ønsker han at tilskuerne skal se. En innesluttet type, eller en aggressiv og utadvent kar. Man må bestemme seg for hvem man vil være når potensialet er inne.

– Det hjelper meg at jeg har en kone som kan holde styr på Torbjørn, ler Ege.

– Hun lærer meg ulike mentale tilganger. Hvordan ønsker man å være, hva ønsker man å by på.

Hyllest



I dag hadde Bergerud en meget god målvaktsprestasjon å by på. Innsatsen fra Norges bakerste mann var noe av det de norske spillerne var raskest med å dra fram da de kom bort til pressen etter kampslutt.

– Jeg er vanvittig imponert over Torbjørn. Han jobber hardt hver dag, og han har det inne. Han kommer til å bli en av verdens beste, det er jeg trygg på, sier Christian Berge til VG.

Like etterpå møttes Bjarte Myrhol og Bergerud i pressesonen, og keeperen fikk et klapp på skulderen fra landslagskapteinen.

– Du får bare slippe inn de fra 14 meter, så lenge du fortsetter å ta alt fra strek, gliste Myrhol og fikk Bergerud til å le stort.

– Torbjørn er vanvittig bra. Han viser klasse. Han har vært god lenge, men nå får han det ut. Det er så moro. Han er bare 22 år også, og har så mange år foran seg, sier Kent Robin Tønnesen til VG.

Nå gleder Bergerud seg til å pakke sakene sine og gjøre seg klar for semifinalespill.

– Det skal bli så moro. Det er sinnssykt fett at vi skal videre til Paris, gliser han.