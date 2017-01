Hyller Jøndal: – Skjønner ikke hvorfor han ikke er i en av verdens beste klubber

ALBERTVILLE (VG) (Norge - Makedonia 34-24) Magnus Jøndal (28) er «bare» 185 centimeter høy, men i dag var han en gigant i VM. Landslagssjef Christian Berge er forundret over at han ikke spiller i en av verdens aller beste klubber.

– Jeg stoler blindt på ham. Han har en herlig utstråling, han er så sikker, sier Berge til VG.

Jøndal spilte en enormt god åttedelsfinale mot Makedonia. Han var «som vanlig» bunnsolid i forsvarsarbeidet, og i tillegg satt samtlige av de seks avslutningene hans i mål.



Noen av dem på særdeles lekent og elegant vis også. Med Sander Sagosen som servitør sto Jøndal for noen av de absolutt mest magiske norske øyeblikkene i åttedelsfinalen.

– Jeg er ganske fornøyd med egen innsats, var den beskjedne konklusjonen fra kantkomenten selv.

Beskjeden



Magnus Jøndal er ikke den som stikker seg mest fram på det norske landslaget. Han er en beskjeden type, og den stilleste gutten i spillergruppen - selv om enkelte av lagkompisene hans har avslørt at han kan være kjapp i replikken når han først slår til.

28-åringen spilte i Arendal fram til i fjor sommer, da han meldte overgang til profflivet i danske GOG.

– Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke er i en av verdens beste klubber. Han er en fantastisk forsvarsspiller, og en fantastisk avslutter. Jeg mistenker at om han hadde vært mer utagerende så hadde han vært i en av de beste klubbene, sier Berge med et smil.

– Han er en helt fantastisk spiller.

Like etter kampslutt måtte Jøndal ta turen over parketten og ta i mot bestemannspremien fra arrangøren. Det topper et hittil strålende VM fra venstrekanten, som ifølge NTB har satt 22 av 26 baller i mål, noe som betyr en uttelling på solide 84,6 prosent.

– Det som er aller morsomst i dag, er å se Jøndal. Måten han leverer på, sier kaptein Bjarte Myrhol til VG.

– Christian Berge er forundret over at han ikke er i en av verdens beste klubber. Er du enig?

– Der kan han fortsatt komme til å havne. Når han leverer slik som dette så er det absolutt mulig, sier Myrhol.

Tøff kvartfinale



Jøndal har vært en fast brikke på banen for Norge så langt i VM, sammen med Kristian Bjørnsen på motsatt kant. Den dødelige ving-duoen kan bli viktig for Norge i neste VM-hinder - på tirsdag skal det spilles kvartfinale, og den blir sannsynligvis mot Danmark.

– Det blir en j*** tøff oppgave. Danmark er kanskje det laget med aller mest bredde. Men vi er mer sultne. Det finnes noen små muligheter der - vi tror på at det er mulig, sier Christian Berge.

– Uansett hvilket lag det er, så vil jeg vinne den kampen. For meg ligger det ingen prestisje i at det er kampen om Norden. Men Danmark er nok et hestehode foran oss, erkjenner landslagssjefen.

