Hykkerud: – Jeg scora – og knocka ned Sagosen

NANTES (VG) (Norge – Brasil 39-26) Først scoret Joakim Hykkerud (30) sitt første mål i VM. Deretter plantet han foten i panna på Sander Sagosen.

– Det var deilig å endelig få noen mål. Så får jeg jo knocka ned Sagosen der i tillegg, så det var en vinn-vinn-situasjon. Deilig å få jekket ham litt ned, sier Hykkerud til VG med et glis.

Det så ikke helt godt ut da Hykkerud hamret ballen i nettet for Norge ti minutter ut i andreomgang. Da han reiste seg opp igjen lå nemlig Sagosen tilbake i feltet, og holdt seg til hodet.

Spillet ble stoppet, og Sagosen tuslet bort på benken. Der satte han seg ned ved siden av Hykkerud, og de to utvekslet noen ord.

– Sander spurte meg om han hadde truffet foten min, og jeg svarte at joda, jeg hadde litt vondt i leggen. «Det var hodet mitt», sa han. Sånn er gamet, smiler Hykkerud.

Landslagslege Thomas Torgalsen forklarer til VG at tilstanden til Sagosen virket helt fin etter smellen. Legen fikk en tommel opp fra fysioterapeut Harald Markussen, som signaliserte at 21-åringen var klar for å fortsette.

– Typisk Hykkerud!



Saogsen ble sittende på benken noen minutter, men var kjapt tilbake på banen. Og han hadde tydelig ikke store plager etter smellen - 21-åringen storspilte på tampen. Men han husker svært godt hva som skjedde da det smalt.

– Jeg så foten til Hykkerud komme mot meg, jeg bare ventet på at den skulle treffe. Men hodet mitt er klart og fint nå, ingen varige men, sier han.

– Typisk Hykkerud. Han er grådig. Jeg gir ham et innspill, han sparker meg i ansiktet. Gir du ham lillefingeren, tar han jo hele hånda, sier Sagosen og ler.

Sagosen var en av banens giganter da Norge holdt lekestue med Brasil i dag. Han spilte seg til en åtter på VG-børsen, og ser ut til virkelig å ha funnet storformen.

– Jeg håper og tror jeg har enda noen gir å gå på, men jeg spiller bra håndball. Hele laget gjør det, og da er det lett å stå utpå der. Det ser bra ut nå, vi skal bli et vanskelig å lag å slå videre, sier han.

Klare for åttedelsfinale



Nå venter siste gruppespillkamp mot Japan på torsdag, deretter åttedelsfinale. Hvem det blir mot er ennå usikkert, men den skal spilles i Albertville. De norske håndballgutta hadde som mål å bli blant de to beste lagene i gruppe A, og det skal mye til om det ikke skal gå.

At Norge har «fikset biffen» hittil i VM, er Hykkerud svært godt fornøyd med.

– Veldig deilig. Det gir en fantastisk følelse i kroppen. Nå er vi sikret avansement, noe som det har blitt snakket så mye om, allerede før den siste kampen er spilt. Nå skal vi først slå Japan, så skal vi være klare for å møte uansett hvem vi trekker.