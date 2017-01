Her er tegningen fra Rasmus (4) som rørte pappa Myrhol etter VM-triumfen

PARIS (VG) Like før Bjarte Myrhol (34) reiste til VM, fikk han en gave av sønnen Rasmus (4). En tegning, hvor pappa hadde gullmedalje rundt halsen.

– Jeg fikk en tegning. Der hadde han tegnet seg selv, lillesøster og pappa. Pappa i midten, med medalje, forteller en rørt Myrhol til VG.

Landslagskapteinen forklarer at fire år gamle Rasmus på tegningen har utstyrt seg selv med Ninjago-drakt, mens veslesøster har fått lilla farge. I midten står pappa Bjarte, og han har medalje om halsen. Fargen? Gull, så klart.

Sønnen har klokkertro på pappa i VM, og tegningen har betydd mye for Myrhol mens han har vært i Frankrike.

– Han tegnet den rett før jeg dro, og den har vært med meg hele veien. Nå skal den få hedersplass i stua, sier han.

Myrhol har spilt på det norske landslaget i 15 år, og i går kveld rundet han 200 landskamper med flagget på brystet. 34-åringen har vært med på oppturer og nedturer med Norge, han har stått i stormen når landslaget har møtt kritikk, og gledet seg sammen med lagkameratene sine når det har gått bra.

«Hele lagets pappa», har lagkompisene hans omtalt Myrhol som. Men først og fremst er han pappaen til Rasmus og Veslemøy, og i går var familien hans med ham i tankene da han ledet Norge til en historisk finale i VM.

– Det er en enestående følelse. En drøm som går i oppfyllelse, sier han.

Og kanskje får vesle Rasmus rett i spådommen om pappa? På søndag skal Norge spille om VM-gullet i en forrykende finale mot Frankrike.

GAVEN TIL PAPPA: Her er tegningen som Rasmus på fire lagde til pappa Bjarte før han reiste til Frankrike. Foto: Privat

Enorm dramatikk



Semifinalen mellom Norge og Kroatia i går kveld ble en thriller man knapt har sett maken til. Lagene fulgte hverandre som skygger i 60 minutter, og til slutt toppet det hele seg i et klimaks som overgikk ethvert Hollywood-manus:

Kroatia fikk straffekast, i siste sekund. I Norges målgård sto 22 år gamle Torbjørn Bergerud, foran ham sto mannen som kunne sende kroatene til finale, Zlatko Horvat. Horvat banket ballen ned mot høyre, men i stedet for å gå i nettet traff skuddet Bergeruds kneskål.



Norge hadde sikret ekstraomganger, takket være en 22 år gammel keeperhelt.

– Det er på sett og vis han som er grunnen til at vi står i finalen, slår Myrhol fast.

Han var ikke aldeles ubetydelig selv heller, landslagskapteinen. Da kampen tippet til overtid fikk både han og resten av Norges unge lag ekstra bruk for rutinen og tryggheten til kapteinen. I siste ekstraomgang satte han to av Norges fire mål - og da sluttsignalet gikk var det de norske spillerne som kunne danse i ring på banen og juble for finale.

– Da Torbjørn tok straffen, tenkte jeg at nå tar vi det. Nå er det vårt år. Og det viste seg å stemme, smiler Myrhol.

Satte Frankrike på vent



Helt slik var det ikke i fjor. Norge herjet riktignok i EM i Polen, tok seg til semifinale - men tapte først for Tyskland, deretter for Kroatia i bronsefinalen. Et par måneder senere spilte de for en plass i OL i Rio, men det endte i enda en nedtur.

Norge kom ikke seirende fra VM-kvalifiseringen mot Slovenia heller, men fikk billett til Frankrike likevel, via IHFs wild card.

Det viste seg å være en fortjent plass. Nå venter Frankrike i finalen på søndag - men før det har Myrhol tenkt å leve litt på opplevelsen fra semifinalen.

– Jeg har bestemt meg for at kvelden og natten skal jeg bare bruke til å drømme. Jeg skal drømme om alt vi har fått oppleve her i kveld. Jeg skal ikke ofre Frankrike en tanke før i morgen, smiler mannen som endelig har sikret seg en medalje med det norske landslaget, ti år og én uke etter at han spilte sin første VM-kamp for Norge.

